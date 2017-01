Neeme Lall üürib alates 2003. aastast linnalt umbes saja ruutmeetri suurust stuudiot, mille kuuüür on 600 eurot. Seda summat on ta aga Kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik Ester Šanki sõnul maksnud "vastavalt oma võimalustele".

30. detsembril tegi Neeme Lall YouTube'is videopöördumise, milles räägib, et üks ajastu tema elus on lõppenud. "Ma sain kaks tundi tagasi Tallinna linnavalitsuselt teate, et ma olen siiski määratud väljatõstmisele oma kodust, ateljeest, galeriist. Sellest väikesest maailmast. Viie päeva pärast on see maailm lõppenud," sõnab kunstnik kurval toonil.

"Eluruumi ebaseadusliku kasutamise eest on Neeme Lalli võlgnevus Tallinna linnale 5412,16 eurot, mis on temalt kohtuotsusega välja mõistetud," kinnitas Ester Šank Õhtulehele.

Neeme Lall peab korteri ja stuudio linnale üle andma 5. jaanuaril 2017. Kui ta seda ei tee, siis toimub sundkorras väljatõstmine.

Hipikunstnik Lall on pettunud, et ruumid, mida ta on viimased 14 aastat oma loominguga täitnud, jäävad nüüd tühjaks. Mees põhjendab, et tal on olnud majanduslikult raske periood. "Ma olen müünud oma taieseid alla turuhinna. Ma pole kunagi hoidnud hinda üleval. Siit on tingitud ka see, et mu finantsolukord kujunes selliseks, et mingil hetkel tekkisid mul üürivõlad ning minuga lõpetati leping, pärast mida elasin ma oma kodus lepinguta."

"See on muidugi iseasi, kas oma kodus elamiseks on lepingut üleüldsegi vaja," mõtiskleb kunstnik, kes on nähtavasti oma Laial tänaval asuva üürikoduga niivõrd kokku kasvanud, et ruumide reaalne omanik on meelest ära läinud.

Aga miks otsustas linnavalitsus, et just nüüd on see aeg, mil oma vara puuküürnikust vabastada? Teatavasti lõi Lall Keskerakonna valimiskampaanias kaasa ja sai nüüdseks ametist taandatud meeri Edgar Savisaarega hästi läbi. Nüüd on erakonnal aga uus juhtkond, kes endagi vanalinnas asuva peakontori müüki pani. Kas siin võib olla mingeid seoseid?

Ester Šank aga kinnitab, et see on sündmuste loomulik kulg. "Leping Neeme Lalliga lõppes 31.12.2014, seejärel toimusid läbirääkimised kohtuvälise kokkuleppe saavutamiseks ja kui sellega tulemust ei saavutatud, esitati juba aprillis 2016 hagi kohtusse," selgitas Kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik.

"Niisugust asjaajamise kulgu võib pidada igati mõistlikuks ja kuidagi ei saa öelda, et seda tehti "nüüd"," rõhutas Šank.

Ta lisas, et kohtusse pöördumine on äärmuslik meede ja seda tehakse üldjuhul siis, kui muud võimalused on ammendunud. "Harju maakohtu otsus 17. augustist 2016 Neeme Lalli väljatõstmise kohta on antud täitemenetlusse."

Kui Neeme Lall 5. jaanuariks uut elupaika ei leia, siis viiakse tema aastate jooksul kogunenud kunstitarvikud, maalid ja muu kraam lattu hoiule. Et neid asju siis kätte saada, peab kunstnik kohtutäituritele maksma summa, mis on tema hinnangul ebanormaalselt suur.