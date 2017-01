Londoni tuntud stiilikonsultant ja garderoobi organiseerija Oriona Robb jagab seal nippe, mismoodi peaks oma segamini garderoobile lähenema, et see korda saaks.

Garderoobis suurpuhastus on see, mida enamik inimesi kardab nagu tuld ning lükkab seetõttu alati edasi. Tegelikult tuleks aga vähemalt korra aastas seal korralik suurpuhastus ette võtta, kirjutab moeportaal Who What Wear.

Parim viis uut aastat alustada, on luua kord majja oma garderoobis ning lõpuks vabaneda kõigest vanast, mis sinna seisma jäänud. Kuidas on seda aga kõige mõistlikum teha?

2. Outfiti test. Selleks, et olla veendunud, et mingi asi väärib alles hoidmist, tee sellega outfiti test. See seisneb selles, et sa üritad leida oma garderoobist võimalikult palju asju, mida sobib sellega koos kanda. Kindlasti ära sobita asju kokku mõttes, vaid proovi neid ka reaalselt selga.

3. Jälgi, et su garderoobis oleks õige hooaeg. See tähendab, et suvekleidid ja muud suvised rõivad peaksid olema sisse pakitud ja ootama oma aega ning talverõivad kapis kõige ees ja kõige kergemini kättesaadavad.

4. Jaga riideid gruppidesse: tööriided, peoriided, vabaajariided jne.

5. Osta riidepuid ja jälgi, et igal rõival oleks oma riidepuu.

6. Vii keemilist puhastust vajavad asjad sinna kohe, mitte poole aasta pärast.

7. Jaga riided värvide järgi.

8. Kui sa pole midagi vähemalt kuus kuud selga pannud, siis sa võid rahuliku südamega sellest loobuda.

9. Jälgi, et kõik asjad oleksid nähtaval. Kui sa midagi ei näe, siis sa unustad selle olemasolu ära.