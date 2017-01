Aastavahetus ei möödunud perevägivallata, üle Eesti registreeris politsei 42 perevägivalla juhtumit, avaldab ERRi uudisportaal.

"Igal juhul on see 42 juhtumit palju. Kõik, mis ülespoole nullist, on meie jaoks palju. Ma ei oska praegu tuua võrdlust eelmisest aastast. Ma julgen arvata, et ta on enam-vähem samal tasemel," rääkis Põhja prefektuuri operatiivjuht Kaido Saarniit.