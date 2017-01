George Michaeli partner Fadi Fawaz väidab, et tema Twitteri kontole häkiti sisse.

Eile hommikul ilmusid Fadi Twitterisse järgmised read. “George ei tahtnud muud kui surra. Ta üritas endale mitu korda otsa peale teha ... Ja lõpuks sai ta sellega hakkama ... Armastasime teineteist väga ja olime koos peaaegu 24 tundi ööpäevas.”

Staarjuuksur Fawaz väidab, et tema pole neid ridu kirjutanud. “Olen Twitteris toimuvast šokeeritud,” kinnitas ta Mirror Online’ile. “Mu Twitteri kontole on sisse häkitud ja see on nüüdseks suletud. Ausalt öeldes on see natuke hirmuäratav. Mina neid säutse ei teinud.”

Fadi on heitnud valgust ka George’i surmaeelsele õhtule. Vastupidiselt varem väidetule ei veetnud mehed jõuluõhtut koos. “Ma ei kohtunud George’iga. Jäin autos magama ja tol õhtul ma teda ei näinud.” Esimese jõulupüha hommikul leidis Fadi oma kuulsa kallima surnukeha.

Võimude andmeil ei näidanud lahang surma põhjust. Toksikoloogiliste analüüside vastuste saabumine võib võtta nädalaid.