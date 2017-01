Jäär Viimnepäev on käes ja sul on tükk tegemist, et otsustada, millise seltskonna kasuks otsustada. Marsi ja Neptuuni täpse ühenduse tõttu võid alkoholi ja muude mõnuainete suhtes olla ülitundlik! Ettevaatust!

Sõnn Oskus unistada on kindlasti vajalik – eriti aasta viimasel päeval! Lase loovatel unistustel ennast kanda! Visualiseeri, mida uuel aastal oma elus näha tahaksid! Avalikes kohtades valva oma asju.

Kaksikud Õhus on tunda elevust ja aastavahetuse ootusärevust. See võib sulle nii vaid näida, kuid laheda meeleolu loob see igatahes. Aasta viimane päev annab sulle võimaluse osaleda mõnel erilisel üritusel.

Vähk Aasta viimases päevas on palju peenekoelist tundeenergiat, mis võib võtta äärmiselt südamliku ja sooja vormi, kui ka muutuda dramaatiliseks ülitundlikkuseks.

Lõvi Aastavahetuse kosmogramm on Lõvide jaoks igati meeldiv. Mõjud on kerged, seltskondlikud. Seega viitab kõik sellele, et asjad lähevad just nii, nagu oled planeerinud. Isegi paremini.

Neitsi Päev peaks kujunema igati meeldivaks, kuigi tuleks olla valmis ka selleks, et kõik ei lähe plaanipäraselt. Uusi tuttavaid tuleks hoolikalt valida, keegi võib olla sinuga ebasiiras.

Kaalud Päev võib tuua tavalisest meeldivamaid seltskondlikke hetki ja võimendada positiivses võtmes sinu armuasju. Samas teeb see seis sind laisaks ja nautlevaks.

Skorpion Jälgid end liiga palju kõrvalt. Selle tagajärjel tunned ehk kerget süütunnet oma kaaslaste ees, et ei suuda neid vajalikul määral lõbustada. Võta asju kergemalt ja lõpeta põdemine!

Ambur Aasta viimane päev peaks kujunema igati mõnusaks. Probleemiks võib olla vaid su liigne jutukus ja oma maailmavaate ja tõekspidamiste teistele peale surumine.

Kaljukits Ole vabam ja ära piira end enda loodud raamidega! Kui täna kellegagi esimest korda kohtud, võib sul sellest inimesest valje mulje jääda. Uutesse nägudesse tuleks ka uutmoodi suhtuda.

Veevalaja 3.29 – Kuu Veevalajas. Tüüpiline Veevalaja on pooleldi Albert Schweitzer ja pooleldi Miki Hiir. Aasta viimasel päeval paistab see peomeeleolus hästi välja. Võid jätta väga kummalise mulje neile, kes sind veel piisavalt hästi ei tunne.