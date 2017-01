Eesti ligi 3800 kilomeetrit rannajoont on pidevas muutumises: ühes kohas muutub meri maaks, teises kohas jälle vastupidi. Näiteks Saaremaa kasvab iga aastaga enam kui 1000 hektari võrra suuremaks, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Ka katastrikaartidelt on näha, kuidas merepiir on ajas muutunud. Vanemate mõõdistuste järgi lõppeb nii mõnegi kinnistu piir täna hoopiski meres, kuigi peaks ulatuma veepiirini, mis tähendab, et maaomanik maksab maa eest, mida tal tegelikult ei ole.

Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja Mariliis Aren rääkis, et suurenenud on kogu Eestimaa pindala - 2014. aasta suurem pindala arvutus näitas, et Eesti on suurenenud 112 ruutkilomeetrit.