"Ühest vallast helistati mulle ja küsiti, et kas ma saaksin teha neile presidenti, sest "ega ta meie juurde niikuinii ei tule". Ma ütlesin, et jah, ikka saan,“ räägib Henrik Normann, kellele helistati pärast "Edekabeli“ saadet ja pakuti president Kersti Kaljulaidina ülesastumist.

Henrik ei tea, milline tema tehtud paroodia rahvale kõige rohkem meeldis, kuid tal on hea meel, et saab ühe valla inimesed õnnelikuks teha, astudes nende juures presidendina üles. Mis vald talle sellise ettepaneku tegi, ta ei taha avaldada, kuna see oleks ebaviisakas.

Henrik tunnistab, et Kersti Kaljulaidi parodeerimist oligi tal kõige raskem õppida, kuna me ei tea temast midagi. "Kui ma palusin produtsentidel otsida mulle hästi palju videomaterjali temast, siis nad ütlesid mulle, et neid videosid pole kuskilt võtta, kuna ta on nii vähe esinenud. Ma ütlesin, et ma tahan kodus õppida, õppida, õppida, kuid öeldi, et see pole võimalik. Ma ei saanud temaga enam füüsiliselt ka kokku saada, sest ta on ju president. Et see oli kõige raskem, mis peaks olema tegelikult vastupidi,“ arutleb ta.

Sellele vaatamata proovis Henrik presidenti parodeerida nii hästi või halvasti, kui tal välja tuli. "Igal juhul Kaljulaid on meie president ja mulle ta väga meeldib. Saadan presidendile ka sõnumi: kuhu tema ei jõua, sinna lähen tema eest,“ lausub Henrik.