Kui lähed õhtul pidusse, säilita endas kaine kõrvaltvaataja – on oht langeda võltsmeelitaja võrku või jääda silma pikanäpumeestele. Võid ka ise oma asju maha unustada ja ära kaotada.

Kaksikud

Täna oleks õigustatud passiivne puhkus või siis lihtsalt mingi rahulikum tegevus. Täna peaksid sa saama hea kontakti oma alateadvusega, aga seda saavutad sa vaid siis, kui saad rahulikult omaette olla.

Vähk

Tänasel vabal päeval võiksid oma sõbrale või sõbrannale külla minna. Aga oleks hea, kui teil oleks omavahel ka millestki sügavamast rääkida, kui vaid teisi taga klatšida.

Lõvi

Päikese-Pluuto ühendus võib tekitada sinus suure sisemise rahutuse. Selle vastu oleks parim lahendus koduse suurpuhastuse läbiviimine või looduses viibimine.

Neitsi

Ajahetk toob esile sinu iseloomu parimad ja tundlikumad küljed. Oled nüüd äärmiselt loov ning tänu oma suurepärasele intuitsioonile lahendad käigupealt ka kõige keerukamad probleemid.

Kaalud

Su kaalukausid on tundlikud ja kipuvad vähimagi „tuuleiili“ peale kohe laperdama hakkama. Mõte, mis sulle täna pähe tuleb, võib tunduda huvitav ja ahvatlev, kuid võib sind kergesti eksiteele viia.

Skorpion

Kadedus ja armukadedus on ehk probleemiks. Sul ei õnnestu hetkel olla kõigile meele järele – pead valima kelle poole hoiad. Kui sa pole hoolikas, reedad enda mõtted teistele lihtlabase kehakeelega.

Ambur

Fookusesse tõusevad praktilisemad ja konkreetsemad asjad. Omamine, oskamine, kasutamine, kulutamine, väärtused kui sellised – need märksõnad võivad suuremat rolli mängida.

Kaljukits

Päikese ja Pluuto täpne ühendus Kaljukitses toob sinust välja palju sellist, millele pead ausalt otsa vaatama. Võimalikud probleemid annavad eriti tunda. Samas soosivad lähipäevad radikaalse muutuse tegemist.

Veevalaja

Kasuta päeva selleks, et tegeleda oma alateadvusega. Kui sul on probleeme, siis tuleks need endale selgelt teadvustada ja mitte nende eest põgeneda. Ole enda vastu aus!

Kalad