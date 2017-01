Kaksikud

Täna võib sinu positsioon ühiskonnas olla teistele rohkem nähtav. Seda enam peaksid jälgima, et sa ei teeks midagi sellist, mis võib su mainet kahjustada. Uute tutvuste puhul tuleks konntrollida oma partneri tausta.

Vähk

Planeetide aspektid mõjuvad vabastavalt su vaimule ja kehale. Kerge on takistustest vabaneda ja vanu probleeme uue nurga alt vaadelda. Su meel ja enesetunne on plastiline ja voolav.

Lõvi

Päevas on sinu jaoks midagi maagilist või müstilist, millele sa ei oska nime anda. Võimalik, et keegi käitub viisil, mida sa ei suuda mõista. Seega pead täna olema tasemel psühholoog.

Neitsi

Täna võib inimene, kellega kohtud, olla sinu jaoks nii peegel kui ka kõverpeegel. Asi ei ole kindlasti mitte peeglis, vaid sinus endas – näed teistes iseennast.

Kaalud

Kuu ja Veenuse ühendus muudab päeva sinu jaoks ehk tavalisest nauditavamaks või siis oled ise lihtsalt laisas ja nautlevas meeleolus. Igaks juhuks tasuks olla ettevaatlik loomadega.

Skorpion

Paned täna tähele just elu kaunimat ja rõõmsamat poolt. Tunned, et sinus tekib uus elurõõm. Ja see on õige, sest nagu me teame, elame me kõik vaid iseendi peades. Tervislikum on olla optimist.

Ambur

Ajamuster võib liiga suurt juhuslikkust ja ebamäärasust tekitada. Näiteks olla seotud intriigide, arusaamatustega, pettuse ja enesepettusega. Kuid samas oskad sa nüüd kuulata vaikuse häält.

Kaljukits

Kui oled milleski kahtlev, küsi sõprade käest nõu. Hetkel on sinu ja mingi grupi vahel vajalik sünergia, mis annab asjadele uut hoogu juurde. Sulandud hästi grupi ühisvälja.

Veevalaja

Kuu liigub kuni kella 11.57-ni veel Veevalajas ja teeb seega ennelõunasel ajal ühenduse ka Veevalajas liikuva Veenusega. Seega võib igati meeldivaid hetki ja kohtumisi ette tulla.

Kalad