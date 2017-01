Helsingi politsei kriminaalkomissar Pekka Seppälä ütles Delfile, et eile Helsingi Siilitiel juhtunud raske liiklusõnnetuse põhjustanud mees on Eesti kodanik ning arvatavasti tabas teda haigushoog.

"Meie tugevaim viide praegusel hetkel on, et see oli haigushoog, mis põhjustas selle, mis seal juhtus,“ ütles Seppälä ja lisas, et mingeid viiteid joobe kohta ei ole. Auto kiirus oli Seppälä sõnul suhteliselt suur: "Kui tabab haigushoog, siis jääb jalg gaasile.“

Viimastel andmetel sai õnnetuses viga kolm inimest – 20. eluaastates naine sai tõsiseid vigastusi ning naine ja mees kergemaid, rääkis Seppälä Delfile.

Autot juhtinud mees on pikalt Soomes elanud, tal on Soome autojuhiluba, kuid auto on Eesti registris, rääkis Seppälä.

