Pea neli aastat tagasi postitas Alari Kivisaar Facebooki üleskutse like'ima oma pilti ja juhul kui pilt saab kokku 100 000 meeldimist, lubas raadiohääl laulda laulu, millest saaks raadiojaamade hitt. Tänaseni pole laulust midagi kuulda, kuid Kivisaar annab mõista, et uuel aastal lugu ilmavalgust näeb.

Nüüb lubavad Kivisaar ja SkyPlus, et järgmisel aastal see juhtub. "Julgen lubada, et järgmisel aastal see juhtub. Minu 100 000 like'i laul näeb ilmavalgust" on kirjas jagatud pildil.

Veel selle aasta aprillis ei tahtnud Kivisaar tähtaega öelda, kuid kinnitas, et lubadusest ta ei tagane ja laul saab kindlasti tehtud. Tookord ütles mees kavalalt, et tal on looga üks väike mõte, mistõttu see ka viibinud on. Vihjeid üllatusliku idee kohta ta aga avaldama ei soostunud.

Nüüd ei jää enam muud üle kui oodata ja vaadata, mis saama hakkab!