Šampanjat leiab poeriiulilt erinevas hinnaklassis, ent suures osas peetakse seda kihisevat alkohoolset jooki jätkuvalt luksuskaubaks. Miks?

Turundusprofessor Pekka Mattila sõnutsi on šampanja luksustoodete esinäidis, mille hinna ja edukuse moodustab suuresti nii kättesaadavuse vähesus kui ka nõudluse kasv. Näiteks Aasias ja eriti Hiinas on viimasel ajal kasvanud šampanja tarbimine, vahendab Kauppalehti.

"Hiinas on šampanja ja konjak ostmine staatuse sümbol ehk neid ostetakse, kuigi ei pruugita tarbida. See tekitab šampanjale kohapeal kõrgendatud nõudluse," lisab Mattila.

Šampanja tootmise kodu asub Prantsusmaa kirdeosas ning valmistamine on tugevalt reguleeritud. Kuna maa-ala on piiratud, samuti kättesaadavus ja tootmisviis, ei suudeta piisavalt kiiresti nõudlusele reageerida. See omakorda kasvatabki kihiseva joogi hinda.

Luksustoodetel nagu šampanja on omad kõrghooajad, kui teatud joogid on odavamad. Küll aga kaotavad paljud neist ajapikku oma võlu ja sära ning eristada saab neid kvaliteetsetest hõlpsasti näiteks lennujaamas, kus need on alla hinnatud. "Klassikalised Bollinger, Krug ja Dom Perignon seevastu pole kunagi," ütleb professor.