Tänavuse Raadio 2 aastahiti pälvis rahvahääletusel Shanon looga "Suvi kestab veel". "Käed ikka värisevad," on ansambli trummar Henry Hinno õhinas, sest auhind tuli täieliku üllatusena.

"Nii palju on ära tehtud, mitte et saada auhinda, vaid just tehtud on tõsist tööd, pisarateni välja," sõnab Hinno, justkui kinnitades, et Shanon on auhinda igati väärt.

"Väga hea on mängida Eesti maal, eesti keeleset oma loomingut. See on uskumatu tunne, hoida käes seda auhinda," ei saa trummar võidujoovastusest üle ja lubab, et pidu tuleb kõva.

Kuidas sünnivad ansambli suvised lood, kes neid loob, kelle sõna jääb peale, kelle vaistu usaldatakse ja veel palju huvitavad Shanoni kohta saada teada juba Õhtulehe videost!