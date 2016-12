Nõid Nastja õpetab küünaldega võluma.

"Kui naine püüab mõnd konkreetset meest kütkestada ja kasutab selleks maagiat, siis see on must maagia," selgitab Nastja. "Naine ise seda muidugi ei arva, sest tema ju armastab meest, kuidas see saab siis must maagia olla! Aga armastusemaagia puhul on soovitatav tõmmata ligi armastust, mitte konkreetset inimest."

Nastja sõnul huvitabki naisi kõige rohkem armastus ning mehi eneseteostus. Vahel aga tahaks lihtsalt mingit toredat asja, kuid raha napib. Nastja õpetab, kuidas küünlamaagia abil kiiresti vajalik summa välja võluda. Selleks on vaja kollast ja rohelist küünalt, rahatähte ning rohelist aventüriini.

"Kõigepealt tuleb asetada roheline küünal enda ette," õpetab Nastja, "siis võtta rahatäht ja kirjutada peale, millist summat te soovite. Noh, mis summa võiks kirjutada?"