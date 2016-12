Kui šampanja saab poest kätte juba paarikümne euroga, on tõelised gurmaanid nõus selle eest välja käima ka 2500 eurot. Aga nii luksusliku joogiga pole lootustki uut aastat vastu võtta, sest üle tuhande euro maksvad šampanjad on Eestis juba ammu ära ostetud.

Sommeljee Kalle Müller teab, et kõige kallim Eestis müüdav šampanja on Dom Perignon P3 1971 ning selle hind on 2500 euro kandis. Restoranis maksaks too šampanja umbes 4000 eurot, kuid Eestis pole mõtet üheski söögikohas sellist veini pakkuda, arvab ta.

Vanade aastakäikude Dom Perignonid ongi Kalle sõnul kõige kallimad šampanjade seas. "1982. aasta väljalaske hind peaks jääma kuskil tuhande euro kanti. Kas need šampanjad on oma hinda ka väärt, jään ma vastuse võlgu. See on osa luksusest ja selle eest peab palju maksma," lausub ta.

Vähe noorematest on kõige kallimad endiselt Dom Perignon ja Krug. Kui restoranis jäävad nende hinnad 500 euro kanti, siis poest saab need kätte poole odavamalt.