Lauljanna Helen Adamson, kes juhib uuest aastast TV3 „Naistesaadet“, meenutab, et võis lapsena jõulukoolivaheajal hommikust õhtuni teleri ees istuda, sest maakohas elades polnudki peale ekraani jõllitamise või raamatute lugemise paremat vaba aja tegevust. "Eks sellest on jäänud ka omamoodi soojad mälestused," tunnistab Helen, kelle sõnul olid tema ekraanilemmikuteks armsad õnneliku lõpuga koguperefilmid, kõige kuulsama näitena "Üksinda kodus". Nüüd vaatab peagi saatejuhi kingadesse astuv Helen enda sõnul televiisorit väga harva. "Jõulude ajal nautisin hoopis vaba aega elukaaslase ja lähedaste seltsis," räägib ta.

Helen usub, et osalt on tegemist inimeste laiskusega, kui jõulud ja aastavahetus pelgalt teleri ees veedetakse. "Samas mõistan, et kui inimesed saavad kiirest töögraafikust need mõningad vabad päevad ja tahavad lihtsalt puhata mitte midagi tehes."

Siiski on laulja kindel, et tegelikult võib puhanuma tunde anda hoopis see, kui minnakse perega koos jalutama või tehakse mõni metsa- või rabamatk. "Mina jõudsin selle aasta jõulude ajal näiteks kontserdile, kinno, disc-golfi mängima, joogasse ja tunnen, et pühad jäid hoopis eredamalt ja paremini meelde," avaldab Helen. Aastavahetuseti on naine tavaliselt "Tujurikkujat" vaadanud. "Tavaliselt läks aastavahetuse melus palju kaduma ning järgmisel päeval saadet üle vaadates sai aru, kui hästi ja täpselt õigesse kohta suunatud nende sketšid olid," kiidab Helen Märt Avandi ja Ott Sepa sketšisaadet, mis oli eelmisel aastal viimast korda eetris.