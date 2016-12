Paljud riigid olid enne peasekretäri valimist seda meelt, et viimane aeg oleks valida organisatsioonile naisjuht. "On aeg naisel saada peasekretäriks," teatas täna viimast päeva ametis olev ÜRO peasekretär Ban Ki-moon juba üle aasta tagasi.

Kuid kui julgeolekunõukogus läks hääletamiseks, siis asuti esmajärjekorras välja hääletama just naisi ja toetama portugallast. António Guterres sai hääletusvoorudes kõige rohkem hääli ja lõpuks kinnitatigi ta ametisse.

Kuigi ta asub oma otseseid tööülesandeid täitma homme, andis ta juba 12. detsembril üheksanda ÜRO peasekretärina ametivande.

Keegi ei kahtle selles, et 67aastane Guterres on võimekas ja autoriteetne juht. Oli ta ju Portugali peaminister (1995–2002) ja seejärel juhtis ÜRO pagulasorganisatsiooni (2005–2015).

Mõlemas ametis sai ta suurepäraselt hakkama, sest ega muidu poleks ta saanud olla neil töökohtadel nõnda palju aastaid. Tema plussideks on kindlasti ka keelteoskus: ta räägib vabalt portugali, inglise, prantsuse ja hispaania keelt.

Füüsikuharidusega mehest sai hea diplomaat, tugev poliitik ja efektiivne juht, kes on alati pooldanud vasakpoolseid sotsialistlikke vaateid.

Teisalt on ta ka tuline katoliiklane ning kuigi sotsialismi ja katoliikluse kombinatsioon pole mõne Lõuna-Euroopa riigi jaoks just parim variant, siis Portugalis pole sel nii suurt tähtsust.

Guterresi sõnul pole sotsialismi ja katoliikluse vahel vastuolusid, need on lihtsalt kaks eri maailma. Tema elulookirjeldustes rõhutatakse tihti, et mees on noorest peast alates töötanud vabatahtlikuna vaeste hüvanguks ja kannatanute trööstiks ning just sealt ta olevatki oma ideaalid saanud.

Portugal rõõmustas oma kaasmaalase jõudmise üle ülemaailmselt tähtsasse ametisse. "Vajalik mees vajalikus kohas," kirjutasid ajalehed.

USA diplomaat Brian Atwood on uuest peasekretärist vaimustuses: "Guterres on poliitik selle sõna tõelises mõttes ja see on anne, millega pole õnnistatud mitte igat diplomaati, sest nad kardavad üleliia oma tegevuse poliitilisi tagajärgi. Talle on aga vaprus omane, mis teeb ta ainulaadseks.

Esimest korda saab ÜRO peasekretäriks seesugune isiksus." Professor Joseph Nye on aga veendunud: "Guterresil on vajalikud oskused ja diplomaatiline taktitundelisus ÜRO liidriks olemiseks."

Samas on Guterres saanud ajakirjanduses tunda ka kriitikat. Iisraeli vaatleja ja blogija Solomon Mann kirjutas, et pagulasameti juhina töötades olevat Guterres soosinud korrarikkumisi ja vargusi ning ennast pealaest jalatallani häbistanud, kuid ikkagi valiti ta ÜRO peasekretäriks.

Üks olulisemaid küsimusi on praegu see, mida hakkab Guterres ÜROga peale. Kas ta jätab organisatsiooni vaikselt tiksuma või võtab ette mingeid suuri ümberkorraldusi, et ÜRO mainet parandada ja tähtsust maailmapoliitikas suurendada.

Pole näiteks ju saladus, et mitu riiki, kelle korralekutsumiseks on ÜRO vastu võtnud hulga eri kaaluga otsuseid, ei ole neid täitnud ja vilistavad organisatsioonile. Sellised intsidendid aga ÜRO mainele hästi ei mõju.

Sõnades on Guterres igatahes lubanud ette võtta suuremat sorti reformi, mis puudutab nii peakorterit kui ka kõike muud, mis organisatsiooniga on seotud.

Guterresi hinnangul peab ÜRO kõigepealt tunnistama viltulaskmisi ja puudujääke ning seejärel alustama muutumisprotsessi. Sisereformina tahab ta esijoones vähendada bürokraatiat ja juhtkonda, tugevdada koostööd ÜRO allasutuste vahel ja laiendada rahutagamisoperatsioone.

Vist läheb reformimiseks

Reformimise alal on Guterresil endal kogemus varnast võtta. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametis ei löönud ta risti ette ja vähendas ametnike arvu tervelt viiendiku võrra, mille tulemusena tööviljakus ei kahanenud, vaid hoopis suurenes.

Tema tugevamaks küljeks peetakse oskust kriisi lahendada, kuid ega ÜRO praegu milleski muus ei olegi kui kriisis.

Huvitav on see, kuhu siirdus Guterres esimestele visiitidele pärast ametisse kinnitamist. Nii kohtus ta Madridis Hispaania peaministri Mariano Rajoyga (naaberriik Portugaliga – pole midagi imelikku), Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja Astanas Kasahstani presidendi Nursultan Nazarbajeviga.

See on selge, et Guterres tahab kohtuda enamiku ÜRO liikmesriikide juhtidega, kuid esimeste seas Venemaale tormamine ei näita teda eriti heast küljest. Pealegi ei paljastanud ametlikud pressiteated seda, millest tegelikult kohtumistel räägiti. Kuid eks see saab varem või hiljem teatavaks.

Tundub, et Guterres tunneb veidi vastutust selle eest, et tema kui tugeva kandidaadi pärast ei valitud naist ÜRO etteotsa.

Selle kompensatsiooniks määras ta detsembri keskel kolm naispoliitikut tähtsatele kohtadele ÜRO struktuuris: tema esimeseks asetäitjaks saab nigeerlanna, kantselei juhiks brasiillanna ja erinõunikuks lõunakorealanna.

António Guterresi eraelust

Aastatel 1972–1998 oli tema abikaasa lastepsühhiaater Luísa Amélia Guimarães e Melo (1946–1998), kes suri 51aastaselt vähki. Sellest abielust on sündinud poeg Pedro (1977) ja tütar Mariana (1985).

Abiellus 2001. aastal uuesti. Abikaasaks on kultuuritöötaja ja -poliitik Catarina Marques de Almeida Vaz Pinto, kes on mehest 11 aastat noorem.

ÜRO peasekretärid

Peasekretär Riik Piirkond Ametisoleku aeg

1. Trygve Lie Norra Lääne-Euroopa 1946–1952

2. Dag Hammarskjöld Rootsi Lääne-Euroopa 1953–1961

3. U Thant Myanmar Aasia ja Okeaania 1961–1971

4. Kurt Waldheim Austria Lääne-Euroopa 1972–1981

5. Javier Pérez de Cuéllar Peruu Ladina-Ameerika 1982–1991

6. Boutros Boutros-Ghali Egiptus Aafrika ja araabiamaad 1992–1996

7. Kofi Annan Ghana Aafrika 1997–2006

8. Ban Ki-moon Lõuna-Korea Aasia ja Okeaania 2007–2016