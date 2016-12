Hawaiil jõulupuhkust veetev USA president Barack Obama astus ootamatult jõulise sammu, kui kuulutas kolm nädalat enne ametiaja lõppu 35 Venemaa diplomaati persona non grata’ks ja andis neile 72 tundi aega Ameerika Ühendriikidest lahkumiseks. Diplomaatide väljasaatmise ja terve hulga sanktsioonidega soovis USA president karistada Venemaad häkkerite väidetava sekkumise eest USA presidendivalimistesse. Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova teatas vastuseks USA sanktsioonidele, et kaheksa viimast aastat Valges Majas istunud inimesed ei ole administratsioon, vaid rühm kibestunud kaotajaid. "Täna tunnistas Obama seda isiklikult," rõhutas ta.

Zahharova lubas, et Venemaa vastumeetmed avalikustatakse reedel. Välisminister Sergei Lavrov teataski eile, et tegi Venemaa presidendile Vladimir Putinile ettepaneku kuulutada persona non grata’ks 35 USA diplomaati. Neist 31 töötab USA saatkonnas Moskvas ja neli peakonsulaadis Peterburis.

Putin ütles pärast Lavrovi ettepanekuga tutvumist, et USA administratsiooni tegevus oli provokatsiooniline, kuid Venemaa ei lasku nii madalale ning seetõttu USA diplomaate välja ei saadeta. Veelgi enam, Putin kutsus USA diplomaatide lapsed Kremlisse uusaastapeole. Putin lisas, et jätab endale õiguse vastumeetmeteks, kuid ootab enne ära, milliseks kujuneb Donald Trumpi administratsiooni poliitika. Poliitikaeksperdid näevad Barack Obama kuulutatud uutes Venemaa vastu suunatud sanktsioonides soovi takistada 20. jaanuaril ametisse asuval järgmisel presidendil Donald Trumpil suhete kiiret parandamist Venemaaga. Trump ei ole seni demokraatide jutte valimistesse sekkunud Vene häkkeritest tõsiselt võtnud ja on avaldanud soovi suhted Putini-Venemaaga ja kiiresti normaliseerida. Trump reageeris Obama värsketele sanktsioonidele lühidalt: "Meie riigil on aeg liikuda suuremate ja paremate asjade poole." Ta lubas siiski, et kohtub järgmisel nädalal luureteenistuste juhtidega, et ära kuulata, mida neil Venemaa küberünnakute kohta öelda on. Donald Trumpi abi Kellyanne Conway leiab, et Obama samm oli suunatud eelkõige järgmise presidendi vastu.