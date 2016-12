Vana-aastaõhtul ETV eetris olev Peeter Oja ja Mart Juure "Ärapanija" on juba praeguseks üles suutnud keerutada paksu pahandust, pälvides Savisaare nimekirja lauluga ja ka nüüd Autorollo laulu kohta palju negatiivset vastukaja. Sõna võttis muuhulgas ka Jürgen Ligi, kes hurjutas Mart Juurt, öeldes, et see pole tema tase.

(ERR / Ärapanija)

"Pole sinu tase, Mart. Kohus annab õiguse, aga teie otsustate õelda, et teate täpselt vastupidist. Tilluke. Nagu oleks inimesi veel vähe mõnitatud ja see oleks Eesti suur teema vana-aastaks," kommenteeris Ligi Mart Juure Facebooki lehel, Autorollo laulu video postituse all.

(kuvatõmmis Facebookist)

Sõna võttis ka ajakirjanik Madis Aesma. "Killadi Kollo, eino tõesti! Kas inimestel häbiraasu ka veel on? Mõnitada neid, kes meie riigi heaks nii palju ära on teinud? Poliitiliselt väga kallutatud olete jälle, hr Mart – teie ja teie peavoolumeedia agendid ja suuvoodrid!!! Mul on jälle Eesti pärast häbi, hakkan pakkima!" iroonitses ta.

Selle peale pahandas Ligi, kes ütles, et ei olnud vaimukas ja küsis, kas vana-aastal peab üritama teha nalja teemal, mida ei tunne?