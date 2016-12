Kahjuks ei tõuse kõik filmid tähtedena taevasse, olenemata sellest, et nende tootmisele on kulutatud miljoneid ning nendele oodatakse edu. Siin on list selle aasta suurimatest põrujatest filmimaastikul.

1. "Masterminds"

Film põhineb 1997. aasta oktoobris aset leidnud kuulsa Loomis Fargo röövil ja räägib loo selle firma valvurist, kes korraldab ühe suurima pangaröövi USA ajaloos. Tegu on veidra komöödiaga, milles mängivad Zach Galifianakis, Owen Wilson ja Kristen Wiig. Kahjuks ei saatnud filmi oodatud edu ning film jäi miinusesse – teenides 8 miljonit dollarit vähem, kui kulus selle tegemisele.