See antisuperkangelasfilm on üks aasta parimaid filme. Peakangelaseks on muidugi Ryan Reynoldsi poolt kehastatud Deadpool, kes ülejäänud superkangelastest oma karmi suuvärgi ja amoraalsuse poolest erineb, olles seega justkui sõõm värsket õhku superkanglaste filmide vahele. Selle aasta valentinipäeval ilmunud film osutus väga populaarseks ning teenis enam kui 350 miljonit dollarit.

Esmapilgul tundub, et see film peaks olema kohutav, kuid tegelikkuses on see film, mida peaks kõik vaatama. Peaosas Taron Egertoni ja Hugh Jackmaniga, räägib film loo Eddie Edwardsist, kuulsast Briti suusahüppajast, kes oli pärit vaesest perekonnast, kuid pani siiski kõik panti, et oma unistused tõeks viia. Film on inspireeriv ja head tuju tekitav.

3. "Creed"

Creed (pressifoto)

Pikka aega ei tulnud välja ühtegi head Rocky filmi, kuid siis tuli "Creed" ning lõi kõik pahviks. Michael B. Jordan mängib Adonis Johnsonit, kelle treeneriks on ei keegi muu kui Sylvester Stallone’i poolt mänitud Rocky Balboa. Kusjuures Johnson on Rocky endise rivaali Apollo Creed’i poeg. Filmis saab näha nii verd kui ka pisaraid!

4. "Nõid" ("The Witch")

The Witch (pressifoto)

Tegu on üsna veidra, kuid siiski suurepärase filmiga. Film leiab aset 1630ndate aastate Inglismaal ning räägib oma külast välja heidetud perekonnast. Perekonna isa hakkab kahtlustama, et vanim tütar on seotud tumedate jõududega

5. "Swiss Army Men"

Swiss Army Men (Blackbird)

Eksistentsiaalne tragikomöödia peaosas Daniel Radcliffiga räägib tormis merel kadunud jäänud mehest (Paul Dano), kes leiab endale surnukeha näol parima sõbra. Koos võetakse ette seiklusi täis reis koju. Tegu on kummaliselt liigutava ja väga naljaka filmiga.

6. "Tuba" ("Room")

Room (pressifoto)

Brie Larson võitis selle filmiga parima näitlejanna Oscari. Film räägib naisest, kes noorena röövitakse ja keda hoitakse ühes ruumis vangina aastaid. Tegu on südantlõhestava, kuid hea filmiga.

7. "Kapten Ameerika: Kodusõda"

Kapten Ameerika: Kodusõda (Marvel Studios)

Parimaks Marveli filmiks nimetatud Kapten Ameerika saaga film on eepiline superkangelase film, mis räägib Raudmehe ja Kapteni vahelisest sõjast, mis paneb proovile kangelaste vahelised suhted. Muidugi mängivad filmis kõik Hollywoodi tippnäitlejad – Chris Evans, Robert Downy Jr., Scarlett Johasson, Jeremy Renner jne. Film teenis üle 400 miljoni dollari.

8. "Spotlight"

Spotlight (Lionsgate)

Film räägib tõsielul põhineva loo Boston Globe’i ajakirjanikest, kes paljastavad suure skandaali Katoliku kiriku lasteahistajatest preestritest. Film võitis kaks Oscari auhinda. Peaosas Marko Ruffalo.

9. "Fantastilised elukad ja kust neid leida"

Fantastilised elukad ja kust neid leida (Warner Bros)

Harry Potteri saaga kirjutanud JK Rowlingu järgmise saaga esimene film ei valmistanud pettumust, vaid kandis võlumaailma maagiat edasi. Film viib seiklustele koos kirjaniku Newt Scamanderiga (Eddie Redmayne) New Yorki, kus asub nõidade ja võlurite salaorganisatsioon. Tegevus leiab aset 70 aastat enne Harry Potterit.

10. "Saabumine" ("Arrival")