2016. aasta oli Eesti poliitikas suurte langemiste ja uute alguste aasta. Võimult kõrvaldati nii Edgar Savisaar kui terve Reformierakond – veel aasta-paari eest poleks keegi sellist asjade käiku uskunud. Kuid nii Savisaarelt erakonnas võimu üle võtjad eesotsas peaministriks kerkinud Jüri Ratasega kui ka algul presidendivalimised ja seejärel koha võimuliiduski kaotanud ning nüüd uut juhti valiv Reformierakond peavad alles hakkama tõestama, kuivõrd tõsiselt nad uuenemist võtavad. Sama kehtib üllatuslikult presidendiks valitud Kersti Kaljulaidi kohta.

Uus algus on kõigil mainitutel olnud ju konarlik. Kas noorem põlvkond lõi platsi puhtaks lihtsalt võimuletõusmiseks või sünnib vanade ja noorte konfliktist midagi uut, tõustakse järgmisele kvaliteeditasandile? Presidendiameti avansiks saanud Kaljulaidil õnnestus rahva ühendamise asemel alustada hoopis ühiskonda polariseeriva kirikulõhega, kuigi aususe ja selgete seisukohtade eest tuleb anda plusspunkte. Ratas pole lahti öelnud lepingust Ühtse Venemaaga või ka Savisaarest endast. Reformierakondki seisab uut juhti selekteerides valiku ees, kas minna edasi kilekottidega või ilma.

Küsimus ongi valikutes: mida võtta kaasa uude aastasse, mis aga jätta maha vanasse nagu Itaalias visatakse tarbetu mööbel uusaastaööl aknast tänavale. Kui Keskerakond võtab kõige kallima prillikivina uude aastasse kaasa pärandi eksesimehest, siis mis uuenemisest või vanadest asjadest lahtiütlemisest me räägime? Kui Reformierakond tahab valges kampsunis juua kilekotist võetud sidruniga teed, siis kas see on samm edasi või tagasi? Ja kas vabariigi aastapäeva ametlikel tseremooniatel lööb presidendi ja kiriku mõõduvõtmine uue hooga lõkkele või sõlmitakse koostöölepe? Muidugi pole need meie elu põhiküsimused, kuid olukord nii Eestis kui ma maailmas näitab, et inimesed soovivad muutust ja on valmis selle nimel riskima. Kahjuks pole häirekellad kodumaises poliitikas veel lööma hakanud, kuigi võiks.

Poliitikudki pole oma uusaastalubadusi veel andnud. Ning kui need tuleksid, siis kas saabki neid liiga tõsiselt võtta, kui isegi valimislubadused ei maksa suurt midagi. Loevad ikkagi teod, mitte tühjad sõnad. Iseasi, kas me oma isiklikes uusaastalubaduses suudame poliitikutest sõnapidajamad olla. Aga proovima peame nii meie kui nemad. Head uut aastat meile kõigile!