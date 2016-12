Järelikult see ilus kunst ei aita teid, ei ravi kuidagi. Te (me) pole seda väärt! Et kui Koit Toome laulab armastusest ja te kuulate, ja lähete järgmisel hetkel ja ikka vihkate ja jaurate, siis pole sellest tolku. Siis on vaja teistsuguseid võtteid, nt Beebilõusta. Iseasi, kas see karune läheneminegi aitab – aga ajalugu on pigem näidanud, et aitab veidi rohkem, et mõjub see kunst, see sõna ja mõte, mis kriipab ja kraapab ja välja kutsub, mitte too, mis teeb ähmasesse tühjusse pai, et kõik on ju tore ja hää. Kui ei ole. Me kasvame läbi kannatuste, kannatamise. Mitte läbi kannatamatuse.

2016. ei jää meelde ajaloo parima aastana – me inimestena pole endid just parimast küljest näidanud. Hingelt modernistina ütleks ma – nagu umbestäpselt 100 aastat tagasi, kui sündis dadaism – me oleme teile kirjutand loodusluulet, maalind alasti naist (alasti inimesest pole midagi kaunimat!), aga te lähete ikka välja ja tapate ja alandate üksteist!

Selle aasta üks raskem märk on kindlasti hämara-ähvardava konservatiivse-natsionalistliku sulami tõus. Ühtpidi mitme Euroopa riigi kaldumine hämarale, kus isikuvabadusele eelistatakse riigi kontrolli (mingis mõttes on Euroopa praeguse hirmutava pöörde – noh, nagu Ungaris või Poolas – suurim eeskuju ja mõjutaja, mõistate, Vladimir Putin ja ma ei saa aru, kuidas nt Eesti valijad ei saa aru, et EKRE programm ja sisu on Ühtsele Venemaale palju lähemal kui Keskerakonna oma, kuigi noil jällegi on too õnnetu koostööleping), teisalt jällegi islami ja lääne elulaadi kokkupõrge.

Mingis mõttes - see, mis toimub, on veidi sarnane USA usukogukonna amišite tavale lubada oma täiskasvanuks saanud noored, kes on kogu aja kasvanud tolles ülimalt eraldatud ja suletud, süvakristlikus keskkonnas, üheks aastaks suurde linna. Kuidas nad ütlevadki? Tulemus on see, et pea kõik nood noored langevad – kogenematute ja ülehoitutena – kas pahede lõksu või saavad paanikahoo paljalt tolle maailma kirevusest. Ja naasevad oma keskkonda.

Umbes sama on islaminoorusega Euroopas (teise-kolmanda põlvkonna omi võib pigem võrrelda meie vene noortega, kes on sotsiaalselt ja kultuuriliselt tõrjutud ja üsna üksi, mis tekitab mõrudust ja mässumeelt – ja ei saa öelda, et see oleks ainult indiviidi süü, kui ühiskond on jätnud kasutamata oma võimalused toetada ja tagant tõugata). Alkohol ja pornograafia ajavad suletud kogukonnast tulnud noore mehe – enamasti ikka mehe, eriti kui religioossetes kultuurides, nagu me teame, on tobedad topeltstandardid meestele ja naistele, homodele ja heterodele jne – sassi. Tagajärg on enamasti jõle. Ohtlikumal juhul naasmine just islamijuurte äärmuslikuma osa juurde.

Eks sama ole ka Eesti ühiskonnas. Reformierakonna valitsuse – eriti, rõhutan, Andrus Ansipi ajal – juurutatud kõrkus lõikas ära vähem hakkama saava osa ühiskonnast. Kusjuures see, mis on hakkama saamine ja anne, määrati piinlikul moel rahaliselt: nagu oleks andekas investeerija või (kinnisvara)vahendaja andelt ja ühiskondlikult rollilt tähtsam andekast medõest või õpetajast või kunstnikust, sest ta on “edukam”, teenib rohkem.

See tingis selle, et – nagu nood üksi jäänud islaminooredki – suur osa Eesti ühiskonnast jäi üksi ja Ansip kires, et siukses kriisis tahakski ta elada. Kõik sotsiaalsemalt mõtlevate poliitikute püüdlused tambiti mutta süüdistades neid sotsialismis või pahempoolsuses (kuigi praegugi pole Eesti valitsuses ühtki tegelikult vasakpoolset parteid, on korralikud keskmikud, kes ei julge ühiskonnas vajalikke muudatusi teha). Nii ongi meil ideaaliks too 1%, kes haldab 99% ühiskonna varadest, sest ilmselgelt on see nende jumalik ja geneetiline eelisõigus ning andest tingitud eripära; ja töökus, kindlasti töökus.

Ennetades kommentaatoreid: ma ei väida, et töökas ja tragi inimene ei võiks rohkem teenida, aga sõltuvalt valdkonnast on ikka piirid ees. Finantssektoris pole õiguste ja võimaluste hulk tasakaalus ühiskondliku vastutusega, või on lausa nii, et saad teha kahjulikke otsuseid (Estonian Air, Tallinna Sadam, suur jagu pensionifonde, Eesti Energia jne), aga säilitad kõik õigused, eelised ja ka tulu. Haridussektoris on nt tasakaal vastupidine: vastutus on tohutult suurem võrreldes sissetulekuga.

Eks USA-s ole see ka näha: rõhutumad-trambitumad valisid seekord meest, kelle kogu väärtussüsteem ja taust – pääle ta tohutu mölisemis- ja solvamisvõime – ei saa kuidagi esindada alandatut ega löödut. Aga alandatud ja löödud – kui neid on nii palju – vajavad, et nende eest seistaks.

Selleks ongi, vähemasti teoreetiliselt, olemas riik ja kogukond: mitte otse, et varasid ümber jagada (ainult, et kui keegi on saanud suurema jao varast enda kätte – on see ikka ande ja töökuse tõttu ja õiglane?), vaid et tagada annete ja indiviidide järgi võrdsed võimalused.

Ma ei taha sotsialismi (mu lapsepõlv möödus ses si..s, see polnud kellelegi elu), vaid pigem vastupidist, liberaalset ühiskonda, kus haridussüsteem ja sotsiaalsed reeglid looksid eri päritolu ja einevate annetega inimestele sarnase, võrdse – õiglase – võimaluse ühiskondlikult edeneda. Meie inimestena ei ole kuidagi võrdsed, me oleme väga erinevad, mis on ainult hää, aga meie stardipositisoon ja võimalused ja baas ühiskonnas peavad olema võrdsed, et see ühiskond kasvada-areneda saaks.

Michal Savisaare jälgedes

Selles mõttes: aasta tegija Eestis – nagu paljudel aastate – on kindlasti Edgar Savisaar. Kujutage ette olukorda, kus ta oleks suutnud oma kibestumisest-solvumisest üle olla ja astuda noorema-puhtama parteilasteliini selja taha, vältides ise (ehk) korruptsiooniskandaale? Aga just Savisaare tervislik ja juriidiline langemine (mis pole veel kindel) lõi olukorra, mis võimaldas lõpuks Reformierakonna paigast nihutada. Rõivase teine valitsus oligi esimesest nõrgem. Aga asi polnud temas, asi oli põhimõttes. Reformierakonna väga kitsast ühiskonnasegmenti esindav ja samas just ideoloogiliste vahendite abil ka löögi alla sattuvast sootsiumist laialt hääli korjav populism on olnud meie ühiskonna vaimuhaigus juba väga pikalt.

Reformierakonnale mõtteaineks – kui ajalugu vaadata, siis Kristen Michali saamisel esimeheks on tulevikul Reformierakonnale üsna tõenäoliselt varuks tänase Keskerakonnaga üsna sarnane stsenaarium. Et Silvergeit ei olnud päris? Et kõik tegid tollal nii? Olgu, oli s..t aeg ja eesmärk – isegi vilets eesmärk – pühitses abinõu. Aga selliste põhimõtetega vennad-õed võiks nüüd ikka kõrvale astuda poliitikast, kui midagi uut tahame ehitada.

Sest suure maailma pinged ja sündmused on praegu ohtlikud. Võimutelg Putin-Trump loob ehk mingi müüri omade-võõraste, heterode-homode, meeste-naiste, valgete-mustade vahele, aga maailma võimalikke pingeid kerib see ainult üles. Eks nad kahekesi esinda väärtuseid: moraali, mida on lihtne ilma pikemalt põhjendamata-argumenteerimata maha müüa. Emotsionaalne argument ruulib.

Noh, säärane moralism on lihtsalt kahepalgeline, aga see on meie ajamärk. Mõtlen praegu isikliku kogemuse pääle (edev nagu ma olen): et kui me Vabal Laval purjuspäi oma tükki mängisime (mille lõplikuks karistuseks oli meile, muide – erinevalt ehk purjutanud ehitusmehest, aga ega ma lepingutingimusi tea –, mitte ühe, vaid mitme õhtu etenduste palk), siis see oli uudistes kõrvu Rõivase valitsuse langemise ja Trump-turaka võiduga.

Saate aru, üks imelik õhtu teatris väärib säärast tähelepanu, omab säherdust uudisväärtust, on maailma ja Eesti poliitikaga kõrvuti esiuudistes ja loetumates ridades, mitu päeva järjest! Ja ajakirjandus vahikoerana on praegu korjanud hulga juhtumeid avalikest purjutamistest, naelutanud meid – joodikuid – häbiposti.

Ossinovski poliitikast – mitte küll kõigist vahendeist – saan ma suures plaanis aru. Eesti on maailmakaardil nagu veidike ärajoonud maa, ikka globaalselt esirinnas, peabki häbi olema. Ja meil on veel ka üle 10 000 süstiva narkomaani, kellega ühiskond tegeleda ei taha. Süstlavahetuspunktide vastu korjatakse allkirju. Mäletan, kui mult taheti kunagi allkirja emade-laste turvapaiga vastu me kvartalis: “et siis kõik joodikisad karjuvad me akende all”. Ja ühe Pelgulinna tuntud noortekeskuse vastu on allkirju korjatud.

Mul on tunne, et (Elo Viidingu luulest laenates) iga eestlase koonule või rinnale peaks olema tätoveeritud: mina olen moraal!

Aeg ei ole olnud ilus, ei olnud hää aasta. David Bowie ja Leonard Cohen ja Lemmy ja George Michael ja Prince ja veel paljud surid. Ja moraalipostulaate väärati tagurpidi. Meie võimalus ellu ja alles jääda on inimese ja ümbritseva – looduse – imetlev, tingimusteta armastamine. Vaenlased on ainult need, kes ei püüa mõista erinevat, kes ennetavalt ründavad.