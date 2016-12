Suhteekspert Gary Amers annab väljaande Femail veergudel näpunäiteid, kuidas teha vahet ennastunustaval armumisel ja füüsilisel ihal. Need on küll sageli üksteisele väga sarnaste tunnustega, ent tegelikult hoopis kaks iseasja.

5. Sul on reede õhtuks sõbrannadega plaanid tehtud, ent siis teeb ta ettepaneku kahekesi kinno minna. Kõhklemata helistad sõbrannadele ja teatad, et tunned end halvasti ja tühistad kõik eelnevad plaanid.

4. Oled seda inimest tundnud võib-olla aasta, kuu või nädala, ent sul on tunne, nagu oleksite tuttavad olnud kogu elu. Raske on ette kujutada, kuidas ilma temata eksisteerimine üldse võimalik oli.

3. Tal pole kohta sinu tulevikuplaanides. Veedate küll koos aega ja sul on temaga tore, ent tead juba ette, et ühel päeval on see kõik minevik.