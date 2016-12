Endover Kinnisvara avab neljapäeval Põhja-Tallinnas industriaalse arhitektuuriga elu- ja ärihoone aadressil Tööstuse 47B, projekt läks maksma umbes 6-7 miljonit eurot.

"Arenduse hind on umbes 6-7 miljonit eurot," ütles Endoveri juhatuse liige Robert Laud BNS-ile. Tegemist on esimese hoonega niinimetatud Volta kvartali arendusprojektis.

47B Loftid majas on kokku 49 korterit ja 10 äripinda, millest viimased jäävad esimesele korrusele, 2. kuni 6. korrusel asuvad loft-tüüpi maast-laeni akendega korterid. Hoone katusel asuvad terrassid ning maja 2-4 toalised kõrgete lagedega korterid on suurusega 40-120 ruutmeetrit. Korterite ruutmeetri hind algab 1880 eurost. Hoone arhitekt on Janar Blehner APEX arhitektuuribüroost.

Endover Kinnisvara on 1995. aastal asutatud kinnisvarainvesteeringute juhtimise ja kinnisvaraarenduse alal tegutsev ettevõtete grupp, mis tegutseb nii Eestis kui välisriikides. Ettevõttel on 21 aastat kogemusi nii hoonete rekonstrueerimisel kui ka uusehitiste rajamisel. Ettevõte arendab Tallinna südalinnas ja selle lähiümbruses parasjagu 13 hoonet ning plaanib tulevikus renoveerida Volta kvartalis veel hooneid.

Allikas: BNS