Pirita rannaala on püsinud suuremate muutusteta, kuid lähima kolme aasta jooksul on eesmärk muuta rand pealinna esindusrannaks, kus võimalik pidada kontserte ja jalutada promenaadil.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder sõnas, et rannaala arenduses tehti viimane oluline samm aastal 2012, mil korraldati arhitektuurivõistlus parimate lahenduste saamiseks. Tänaseks on viimaks valmis detailplaneeringu eskiislahendus, milles konkursi võidutöö „Väät“ on võetud aluseks. „Kindlasti on meie eesmärk minna ranna arendamisega nüüd edasi võimalikult kiiresti ja muuta Pirita rand ilusamaks ja mugavamaks kõikidele külastajale,“ kinnitas Mölder.

Ta sõnas, et olulist rõhku pannakse kergliiklusteedele ning välja ehitatakse promenaad rannaliiva ja metsa piirile. „Olulise mõttena tasub välja tuua võimaluse luua ajutine kontserdikoht lava ja istekohtadega, et siinset ilusat piirkonda saaks põnevate kultuurisündmuste jaoks rohkem kasutada,“ lisas linnaosa vanem, kes tõdes, et seni on rand jäänud ses osas selgelt alakasutatuks.

Plaanis on välja ehitada ka viis vetelpäästjatele mõeldud hoonet, erinevad teeninduskeskused, kus saab pakkuda külastajatele süüa ja juua, spordi- ja mänguväljakud ning muu, mis rannakülastuseks vajalik.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 45 hektarit ja detailplaneeringu koostaja on Ruum ja Maastik OÜ.