"Maailmas on paralleelselt mitu reaalsust. Üks on praegu siin Lähis-Idas ja teine on Facebookis, mille kaudu osa Eesti meediaväljaandeid õngitseb uudiseid Yana Toomi reisi kohta Süüriasse," kirjutab Andrei Hvostov.

"Ma räägin sellest naljast tagasi tulles pikemalt, aga praegu tahan mainida vaid seda, et mu meelest on veidi koomiline kirjutada ühe käega "tõejärgse ühiskonna" mullistustest ja teise käega võtta Hvostovi Facebookist neidsamasid mulle ja hakata neid mõnuga suureks puhuma," lisab mees,

Hvostov soovis oma sõnade kohaselt minna vaatama olukorda Aleppos, kuid sinna ei jõudnud ei tema ega Yana Toom.

