Kinnisvarakontsern Kawe ostis Estcondelt aadressil Pärnu mnt 158, Tallinn asuvad kaks büroohoonet koos parkimismajaga.

Pärnu mnt 158 kinnistul paikneb kaks kaasaegset büroohoonet pindalaga 6952 ruutmeetrit ja 910 ruutmeetrit ning suur parkimismaja 470 autole. Büroohoonete esimestel korrustel on kaubanduspinnad ja ülemistel kontorid. Hoonete kogupindala on 24 360 ruutmeetrit ning väljaüüritud büroo- ja äripindadel on 22 üürnikku, teatas Kawe.

Kawe partneri Jaanus Kosemaa sõnul on hooned heas asukohas, jäädes linna peamise logistilise kolmnurga sisse ning paiknedes olulise Järvevana liiklussõlme vahetus läheduses. Kosemaa ütles, et hoonete korrused on hea kujuga ning optimaalse suurusega, mis on oluline nende edasisel välja üürimisel. Hooned on algusest peale kuulunud Estcondele, neid on hoitud väga heas korras ja neisse pidevalt investeeritud.

Järgmisel aastal plaanib Kawe alustada ka uue ligi 20 000 ruutmeetri suuruse büroohoone projekteerimist. Kosemaa sõnul on turul ruumi energiasäästliku, efektiivse korruseplaaniga ja heas asukohas hoonete jaoks.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix