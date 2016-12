"Kappeli uusarenduse puhul on põhiliseks plussiks asukoht. See on küll suure linna suubuva magistrali Tartu maantee külje all, aga korterid on kõrvaltänavas hästi vaiksed ja rahulikud. Kui selles piirkonnas liikuda, siis on iga kord vau-efekt – kas on tõesti olemas selline oaas keset linnakära," kirjeldab 1Partner Kinnisvara maakler Mihkel Oiderma.

Nimelt asub Kappeli uusarendus kohas, mis on küll kesklinnas Kadrioru piiril, kuid samas väga lähedal muudele rajoonidele, lennujaamale ja teistele transpordisõlmedele.

"Kappeli tänav võiks sobida vabalt Kalamajja. See on selline vaikne puumajade rajoon ja natuke avastamata kant,“ kirjeldab maakler.

"Tõsi, osa kortereid jäävad Türnpu tänava poole, aga selles osas on hästi palju tähelepanu pööratud heliisolatsiooni parandamisele. Seega ei tohiks majas eriti müra tekkida,“ räägib Mihkel Oiderma. "Inimesed ei taipa, et sellises mürarikkas kohas on taoline vaikne ja armas pisike kõrvaltänav, kuhu võib lapse lubada rahulikult jalgrattaga sõitma, sest ükski auto ei saa sealt suure kiirusega läbi sõita. Kuna tegemist on tupiktänavaga, ei saa juht kiirust üles tõmmatagi, kui juba saab tänav läbi."

Kolmekordse maja plussiks on lifti olemasolu. "Autoparkimine on nullkorrusel, nii et kui tulla toidukottide ja lastekäruga, siis on üsna ebamugav mitu korrust ülespoole kapata. Tahaks ikka mugavalt liftiga sõita,“ selgitab Oiderma, miks nii väikeses majas on lift.

Mihkel Oiderma sõnul on korterite müük siiamaani hästi läinud. "Kui on enne maja valmimist müüdud ära juba pool korteritest, siis võib öelda, et müük on olnud edukas," sõnab ta.

Kappeli 7 hoones paiknevad nii väikesed kahetoalised kui ka suuremad neljatoalised perekorterid. Maja valmib 2017. aasta kevadeks.