Surrogaatema abil kolmanda lapse saanud näitlejanna Ellen Pompeo andis teada, et pisipoisi nimi on Eli Christopher.

Hiljutised paparatsofotod paljasyasid, et kuulus pere on vahepeal täiendust saanud.

“Grey anatoomia” tähel ja tema abikaasal Chris Iveryl on varasemast kaks tütart. Seitsmese Stella Luna tõi Ellen ise ilmale, kuid kaheaastane Sienna sündis samuti surrogaatema abil. “Kõigil läheb suurepäraselt,” kinnitas näitlejanna esindaja ajakirjale People.

Pompeo on rääkinud, kuidas vanemal tütrel kulus tükk aega, enne kui ta noorema õega leppis. "Algul meeldis Sienna Stellale küll, aga siis küsis ta: "Kas ta läheb nüüd ära?" Mina vastu: "Ei-ei, Sienna hakkab meie juures elama." Seepeale oli Stella kuu aega pahas tujus. Iga päev terve kuu. Aga nüüd on see möödas ja kõik on korras. Stella armastab oma õde!"