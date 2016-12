Briti kuningavõsu prints Harry südame võitnud USA näitlejanna Meghan Markle avaldas ajakirjale Women´s Health, kuidas ta vormis püsib.

Meghan Markle (MARK BLINCH)

35-aastase Markle´i ema on joogaõpetaja ning naine ise armastab samuti joogat teha. Lisaks teeb Markle ka intensiivsemat trenni ja kinnitab, et see tekitab temas tõelise õnnetunde.

Samuti tavatseb näitlejanna mõnikord lihtsalt aja maha võtta ja vaadata televiisorit, juua veini ja silitada oma kaht koera.