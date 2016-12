27. detsembril saatis Apollo Holding OÜ juhatuse liige Mauri Dorbek kirjastustele Ilmamaa ja Pegasus lepingu ülesütlemise teate, mis tähendab, et alates järgmise aasta märtsist ei ole nende kirjastuste raamatud Apollo raamatupoodides enam saadaval, avaldab ERRi kultuuriportaal.

"Ilmamaale võivad lisanduda teisedki kirjastused, sest Apollo sooviks on olla eelkõige meelelahutuskeskus, mitte niivõrd spetsialiseeritud ja võimalikult laia valikuga raamatupood," ütles Ilmamaa esindaja Mart Jagomägi, lisades, et pikaajalise koostöö lõpetamise Apollo poolt tingis see, et Apollo ei suuda või ei taha võtta Ilmamaalt raamatuid müügiks samadel tingimustel, millistel teine Eesti suurem raamatupoodide kett Rahva Raamat AS, vaid soovib neid saada endale soodsamatel tingimustel.

Apollo raamatukauplused võtavad alates 2017 jaanuarist kirjastustelt 2 protsenti raamatu pealt tasu rohkem. Jagomägi kinnitusel nemad sellega nõus ei olnud, mispeale Apollo lepingu Ilmamaaga lõpetas.

"Minu jaoks on see arusaamatu, sest me pakkusime Apollole lahendust, et nemad saaksid rohkem raha ja meie ka ei kannataks," ütles kirjastuse Pegasus juhatuse liige Andres Tiisler.