Neljapäeval kohtus grupp Venemaa föderatsiooninõukogu ja Euroopa Parlamendi saadikuid, nende seas ka Keskerakonna poliitik Yana Toom, Damaskuses Süüria presidendi Bashar al-Assadiga.

Varem Süüria presidendiga kohtunud Yana Toom ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Assad oli seekord konstruktiivsem ja rahulikum, vahendas ERRi uudisteportaal.

Toom ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud telefoniintervjuus, et Süürias oodatakse vaherahu pikisilmi ning loodetakse, et see võibki nüüd sõja lõpetada, ning tema loodab, et seekordne relvarahu peab.

Peamine põhjus, miks ta Süüriasse sõitis, on Toomi sõnul põgenikekriis.

Toom kinnitas, et reisi ja elamiskulude eest maksis ta ise ning "mingit pistmist Kremli, Assadi või kellegi teisega“ tema reisi puhul ei ole.