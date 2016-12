Eile pidasid Tallinna loomaaia asukad jõulupidu. Kingitusi tõi neile sel puhul ühe jõuluvana asemel lausa kümmekond taati. Kes minibussiga, kes ohtrasse tulemöllu rüütatud tõukerataskelgul, isegi üks Žiguli oli taas elule äratatud.

LOOMAAIA JÕULUPIDU: Hüljestele ei pakkunud igapäevased silgud sama palju huvi kui isuäratavad vikerforellid. Elevandid tegid kingiks saadud kõrvitsatega jõu- ja ilunumbreid. (Alar Truu)

Jõulumeestel, kes on pärit Eestimaa Jõuluvanade Ühendusest, on lihtne plaan: võtta koos lastega liistule loomaaia ärkvel tegelased ja puistata nad üle rohke kingivalikuga.

Seetõttu sõidab taatidega kaasas kinke täis pakiauto. Lastel paluti samuti loomadele nasvärki kaasa tuua. Palvet võeti tõsiselt: liudadele lükati tõelist gurmeed – mett, rosinaid, pähkleid, datleid, kuivatatud aprikoose ja ploome.

Nii mõnigi jõuluvana astub elus esimest korda loomaaia elaniku puuri. See on kahe manuli ehk kodukassisuuruse kaslase elupaik. Vaesekesed on nii hirmul, et ei tulegi oma luugist välja. Ometi on mõlema jaoks kaasas pallid – mänguasjad, mis pidavat neile üle kõige meeldima.