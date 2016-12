Täna on Eesti vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi sünnipäev. Õhtuleht uuris tuntud eestlastelt, millised soovid ja mõtted nad oktoobris ametisse astunud presidendiproua sünnipäevakaardile kirja paneks.

Urmas Viilma, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop

Urmas Viilma (Tiina Kõrtsini)

Maailmale antud ajast saame arvutada kokku meile määratud osa, mida mõõdame elatud aastatega. Soovin Sulle sünnipäevaks palju õnne, rohket Jumala õnnistust ja tervist. Olgu sinu eluteerada suurte käänakute ja konarusteta, et võiksid tunda oma teekonnast rõõmu, samuti inimestest, kellega koos sellel teel viibid. Varjaku Taeva inglid Sinu samme ja kogu eluteed!

David Vseviov, ajaloolane

David Vseviov (Toomas Tatar)

Esmalt sooviksin presidendile õnne. Teisalt soovitaksin tal jääda Kersti Kaljulaidiks. Selle all pean silmas, et vahel ametid kaotavad inimese. Aga meil on ju presidentidega vedanud – Arnold Rüütel on jäänud Arnold Rüütliks ja Toomas Hendrik Ilves on jäänud Toomas Hendrik Ilveseks. Ma loodan, et Kersti Kaljulaid jääb ka Kersti Kaljulaidiks. Ma arvan, et see soovitus on universaalne ja käib kõigi Eesti poliitikute kohta. Jõudu võiks ka talle soovida, sest meid ootavad ees küllaltki keerulised ajad. Ma arvan, et need ajad nõuavad presidendilt midagi rohkemat. President on rõhutanud sõna tähtsust – see on ju tema ainsaks vahendiks. Ma soovin talle jõudu, et täita need sõnad sisuga.

Katrin Pauts, Muhu krimikirjanik

Katrin Pauts (Alar Truu)

Kirjutaksin talle, et jätkaku samas vaimus, aga võtku elu veidi lõdvemalt ja lõbusamalt. Arvan ka, et president ei pea kirikus käima, kui ta ei taha. Samamoodi ei pea ta ka Kadriorgu elama kolima – ja huviga ootan Kaljulaidi reformatsioone vabariigi aastapäevaks, küllap saame ka "pingviinide paraadil" imesid näha. Aga mu suur soov on, et presidendi hoiak ka tema esinemistes kajastuks – jutt ei pea olema nii robotlikult kontrollitud, võib ka mugavamalt istuda ja vabamalt rääkida, kõik siin ju oma inimesed!

Roman Baskin, lavastaja