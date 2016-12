Teisel jõulupühal rööviti Tartus Raadi surnuaial vanemat naist. "Mingi liputaja käis siin kalmistul ringi, aga kotijooksudest pole ammu midagi kuulda olnud. Palju siis vanale inimesele vaja on – lükkavad pikali ja jäädki kalmistule," tõdeb naine, kes nagu nii mõnigi ­eakam tartlane on nüüd mures ega usalda kalmistul käia.

26. detsembril tormas seni leidmata mees Raadi kalmistul 84aastase naise selja taha ja rebis tal jõuga õlalt käekoti. Naine kukkus. Vigastused ei olnud küll tõsised, aga kotijooksja teeb vanematele inimestele tublisti hirmu.

VANAINIMESED HIRMUL: Esmaspäevase kotiröövi tõttu ei julge ­eakamad inimesed Raadi kalmistul käia. (Aldo Luud)

Seda enam, et otse surnuaia juurde on Tartu kodutud endale telgi üles löönud. Ei viitsi või ei saa nad ametlikku varjupaika minna, mis on samas üle tänava.

Lisaks kodutuile käivad kalmistul aega parajaks tegemas ka lähedalasuvast kauplusest õlle kätte saanud mehed – hea rahulik rüübata.