Milline nägi 2016. aasta välja moepildis? Ilmselt tõi see kõige rohkem areenile suundumusi, mis ei pannud kannatust proovile ainult vanemal generatsioonil, vaid ka tundlikumatel noortel. Loomulikult mahtus aastasse omajagu kentsakaid moeröögatusigi.

Hilbukotid moeareenil

Hilbukotid moeareenil (Vida Press)

Kes ei teaks neid triibulisi kotte, mida turumüüjad kasutavad kauba hoidmiseks. Nüüd on neist saanud tõeline moeröögatus, mis maksab mõne euro asemel paar tuhat eurot.

Kusjuures Balenciaga moemaja disainer, kes need disainis, oli jube pettunud, kui ta sellega tänaval jalutas ning talle astus ligi tädike ja teatas, et tal on kodus täpselt samasugune kott.