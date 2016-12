"Ema vanglast vabastamine on suur, väga suur õnn," ütles 69aastase Jacqueline Sauvage’i tütar Carole Marot raadiole France Info. Mustaks Leseks kutsutava koduvägivallaohvri vabastamise taga on Prantsusmaa president Francois Hollande , kel tuli sekkuda koguni kaks korda.

Kümneid aastaid koduvägivalda talunud prantslanna Jacqueline Sauvage tappis 2012. aasta septembris oma abikaasa kolme lasuga selga. Kohus saatis naise kümneks aastaks vanglasse. Prantslased kogusid tema vabastamist nõudvale petitsioonile ligi pool miljonit allkirja ja kolmapäeva õhtust on Jacqueline Sauvage taas vabaduses, sest president andis talle armu.

Jacqueline Sauvage tappis oma abikaasa Norbert Marot’ 10. septembril 2012 kolme jahipüssilasuga selga. Paar oli selleks ajaks elanud koos 47 aastat. Naine kinnitas uurimisel, et Norbert Marot oli krooniline alkohoolik , kes hoidis perekonda hirmu all.

Peale naise peksis ta ka kolme tütart ja poega. Ja mis veelgi hullem, isa vägistas tütreid. Isa jõhkrust ei suutnud esimesena välja kannatada pereettevõttes autojuhina töötanud poeg, kes poos end 9. septembril 2012 üles. Järgmisel päeval tappiski Jacqueline Sauvage mehe. Enne saatuslikke laske oli mees taas rusikad käiku lasknud.

Prokurör Frédéric Chevallier leidis siiski, et naine ei oleks tohtinud meest tappa. Ta jättis arvestamata kaitse väite, et Jacqueline Sauvage tappis mehe enesekaitseks.

Kohus mõistis naise 2014. aasta oktoobris ettekavatsetud tapmises süüdi ja määras talle kümneaastase vanglakaristuse. Mullu 3. detsembril jättis apellatsioonikohus otsuse jõusse.

Prantslased kuulutasid seejärel Jacqueline Sauvage’i omamoodi sümboliks võitluses koduvägivalla vastu. Tema vabastamist nõuti suurmeeleavaldustel. Naise kaitseks astus välja mitu tuntud parlamendisaadikut ja ministrit ning Pariisi linnapea Anne Hidalgo.

Veebiküljel www.change.org korjati ligemale pool miljonit allkirja petitsioonile, mis kutsus president Francois Hollande’i üles Jacqueline Sauvage’i vanglast vabastama.

President Francois Hollande võttiski tänavu 29. jaanuaril Élys?e palees vastu Jacqueline Sauvage’i tütred ja advokaadid ning otsustas seejärel, et vähendab Jacqueline Sauvage’i vanglakaristust, et naine saaks taotleda ennetähtaegset vabastamist.

Tütred uskusid, et ema pääseb vanglast juba aprillis, kuid paraku keeldus kohus teda ennetähtaegselt vabastamast. Kohtuniku sõnul ei kahetsenud Sauvage piisavalt mehe tapmist.

Tütred pöördusid taas presidendi poole

Detsembri algul pöördusid Jacqueline Sauvage’i tütred taas presidendi poole ning palusid, et ta annaks emale armu. Kolmapäeval teataski Francois Hollande pressiesindaja vahendusel, et madam Sauvage’i koht ei ole vanglas, vaid oma pere juures. Juba sama päeva õhtul pääses naine koju.

Olgu lisatud, et Francois Hollande kinnitas 2012. aastal valimiskampaania ajal, et ta ei ole armuandmise pooldaja. Ja nii on ta ka presidendina käitunud. Enne kolmapäevast otsust oli Hollande armu andnud vaid ühele vangile.