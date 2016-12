"Praegu ei kahtle rändelaine ja terrorirünnakute vahelises seoses enam peaaegu keegi," ütles Tšehhi vabariigi president Miloš Zeman oma tänavuses jõulupöördumises, mis oli ühtlasi tema aastalõpukõne. Zeman nimetas lõppeva aasta üheks tähtsamaks tunnusjooneks rahvusvahelist terrorismi. "Viimati ilmnes see sündmustena Berliinis, enne seda aga Prantsusmaal, Belgias ja mujal," tõdes Tšehhi riigipea. "Just seetõttu olen vastu seisukohale, et oleks sobiv kahel lähiaastal nii-öelda vabatahtlikult vastu võtta ja meie riigis laiali paigutada ligikaudu 6200 migranti, keda on mõistagi peaaegu sama palju kui kohustuslike rändekvootide puhul," ütles Zeman.

Tšehhi riigipea rõhutas, et ta ei ole abivajajate vastu põhimõtteliselt, vaid et pooldab nende sihtotstarbelist abistamist. "Mul pole midagi selle vastu, et aidata migrante nende kodumaal või selle naabermaal.

Mul pole midagi selle vastu, et aidata Itaaliat või Kreekat, mis [mõlemad] on rändelaine sihtmärk, aga kui paigutada muhamediusulised raskesti lõimuvad migrandid meie maa-alale, siis tähendaks see soodsa pinnase loomist võimalike terrorirünnakute tekkeks, selle eest tahaksin aga taas ja täie tõsidusega hoiatada," lausus Zeman. Visegrádi neliku riigid (peale Tšehhi ka Poola, Slovakkia ja Ungari) on ühiselt kohustuslike sisserändekvootide vastu, kuid Tšehhi peaminister Bohuslav Sobotka juhitav valitsus otsustas tänavu, et Tšehhi saab siiski vabatahtlikult vastu võtta mõni tuhat põgenikku, märgib sellega seoses Ungari uudisteagentuur MTI. Oma kõnes arvustas Tšehhi riigipea karmilt ka Euroopa Komisjoni, kes oma tegevuse ja/või tegevusetusega olevat viinud ELi liikmesriikide kodanikud EList võõrdumiseni ja osutunud täiesti suutmatuks kaitsta ELi välispiiri. Zeman astus vastu ka püüetele piirata vaba mõtet, kehtestada tsensuuri (ainsaks, see-eest ranget tsensuuri vajavaks valdkonnaks pidas ta pornograafiat, eriti lastepornot). "Meil pole vaja tsensuuri, pole vaja mõttepolitseid, pole vaja uut ajakirjandus- ega teabeametkonda, kui tahame edaspidigi elada vabas ja demokraatlikus ühiskonnas," kuulutas riigipea. Zeman tervitas Donald Trumpi valimist USA presidendiks. Ta meenutas, kui kallutatud oli sealse valimiskampaania ajal peavooluajakirjandus, millest suurt osa saanuks vabalt pidada Hillary Clintoni valimisstaabiks. "Leian, et see oli viga, sest tõeliselt professionaalne ajakirjanik peab informeerima objektiivselt ja tasakaalustatult ega tohi kodanikele peale suruda oma isiklikke veendumusi. Loodan, et see kogemus oli meie ajakirjanikele hea õppetund," sõnas Zeman.