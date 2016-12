Valdo Randpere ja Kadri Simson võtsid särtsakas debatis kokku lõppeva aasta. Toodi välja nii positiivseid kui negatiivseid sündmusi.

"Aasta algas väga hästi, meie olime võimul, eesti majandus õitses, teie olite opositsioonis. Aasta lõppes aga täiesti kohutavalt," sõnas Reformierakondlane Valdo Randpere. "Selline ping-pongi mängimine nagu teie valitsuses on olnud siin esimesed kuu aega on olnud ikka täielik katastroof, ole aus," ütles ta.

"Minu meelest on tegelikult päris häid ja toimivad lahendusi välja pakutud, teie jaoks on see võib-olla maailma lõpp, aga inimeste jaoks tähendab see seda, et nad hakkavad palgapäeval lisaks saama 62 eurot rohkem raha. Sellist leevendust eesti keskmist ja vähemat palka teenivatele inimestele ei ole teie suutnud kunagi anda," põrutas Keskerakondlane Kadri Simson vastu.

