Täna oli ETV eetris "Ringvaate" erisaade, kus tehti kokkuvõte selle aasta parimatest lugudest. Nende seas oli ka lugu eesti noorest koomiksjoonistajast, Loore Sikust, kes joonistab koomikseid enda loodud karakteriga - Kalligaatoriga.

Kalligaatori lood said alguse aga naljakast apsakast, kui juttu tehti alligaatorist, aga Loore kuulis, et tegemist on Kalligaatoriga. "Ta on selline loom, kellele meeldib teisi kallistada. Ta on nagu alligaator, aga lihtsalt kollast värvi," rääkis Loore. "Ta on selline loom kellele meeldib teisi kallistada ja on rõõmus," rääkis ta.

Noor kunstnikuandega tüdrukutirts teeb vaimukaid lühikoomikseid, mida ta enda sõnul ei joonista päris iga päev, vaid siis kui tuju tuleb. "Ma arvan, et kui juba selline Kalligaator on, siis sellega seoses tulevad lood sellest, mida ta on näinud või kunagi teinud," rääkis Loore vend Madis Sikk.

Kalligaatori koomiks (https://www.facebook.com/kalligaator)

Loore on oma Kalligaatori joonistustega vallutama asunud ka sotsiaalmeediat, täpsemalt Facebooki, kuhu Kalligaatori koomiksi jaoks eraldi fännileht on tehtud. Kui enne "Ringvaate" loo ilmumist oli leheküljel 200 "meeldimist" siis pärast seda on neid juurde tulnud ligi 4000 võrra rohkem.

Vaata kuueaastase Loore koomiksilehekülge siit!