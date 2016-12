2016 löödi plats puhtaks: suitsunurgas sündinud liit sotside esimehe Jevgeni Ossinovski ja IRLi juhi Margus Tsahkna vahel tõukas võimult 17 aastat koalitsioone moodustanud Reformierakonna, peaministriks sai Edgar Savisaare Keskerakonna esimehe kohalt tõrjunud Jüri Ratas, ja kümne presidendiaasta jooksul skandaale nagu postmarke kogunud Toomas Hendrik Ilves vabastas koha Kadriorus üllatuspresident Kersti Kaljulaidile. Aasta alguses veel tooni andnud ja 2016. aastat opositsioonis, välismaal või ühe jalaga kohtupingis lõpetavate poliitikute võimust kõrvalejäämine keerab Eesti elus kahtlemata uue lehekülje. Millega see täidetakse, on juba teiste teha.

Uus Keskerakonna juhitud valitsuskoalitsioon ei jätnudki õnne valamist saatuse hooleks: kiirkorras valminud ja kobarasse köidetult vastu võetud maksumuudatuste pakett rõõmustab küll korraks vähem tulumaksu maksvat madalapalgalist, aga võtab kütuse-, maagaasi- ja alkoholiaktsiisiga ning suhkru-, panga- ja teekasutusmaksuga selle raha meie kõigi taskust tagasi. Aga sellest juba lähemalt järgmisel aastal, sest jõustumisega tuleb oodata 2018. aastani. Kuidas aga üle elada terve aasta, kui piits on kõigile nähtaval, prääniku jagamisega tuleb aga oodata?

Ja ega konkurendidki maga – oravad valmistuvad aasta alguses valima uut ja elajalikumat esimeest, savisaarlastel on väljapressimiseks riigikogu hääled varuks, EKRE vasakvalitsusele vaevalt armu annab ning Vabaerakondki on varmas jagama kriitikat, kui isekeskis jagelemisest aega üle jääb. Kui halastamatu kättemaks tuleb, selgub juba tuleva aasta kohalikel valimistel. Mis üllatused on varuks jaanuaris ametivannet andval USA presidendil Donald Trumpil, Brexiti-kõnelusi juhtival Briti peaministril Theresa Mayl, liidukantslerit valivatel sakslastel ja presidenti valivatel prantslastel, seda me alles näeme.

Kuid üllatumiseks aega ei jää, sest protsesse tuleb juhtida. Selleks kohustab meid Euroopa Liidu eesistujamaaks olemine aasta teises pooles. Ja ega kodu kõrgete külaliste tulekuks veel päris valmis pole – Eesti kaardile haldusreformiga saanud uued jooned alles kuivavad nagu betoon Tallinna lennujaamaski.

Ei ole kerge see õnne õuele toomine. Aga millisel aastal oleks?