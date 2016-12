Soome ajaleht Taloussanomat hoiatab, et ilutulestikud „Kolme Kunkkua“ ja „Evoluutiopakkaus“ on ohtlikud ning kui neid on ostetud, siis tuleb need ostukohta tagasi viia.

Tegemist on ühe ja sama ilutulestikuga, kuigi müüdud on neid kahe erineva nime all.

Nende ohtlikkus seisneb selles, et osa tulestikust plahvatab liiga vara, osa aga ei plahvatagi. Soome turvalisuse- ja kemikaaliamet Tukes on neid testinud ning teatanud neist ka kogu Euroopa Liidus. „Kolme Kunkkua“ ja „Evoluutiopakkaus“ on müügilt tagasi kutsutud.

Nimetatud ilutulestikke müünud kauplusi näete Taloussanomates.