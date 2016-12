Kui riigipühad langevad nädalalõpule, nagu tänavu on korduvalt juhtunud, kas siis võiks lisada pühadele veel ühe puhkepäeva? Mitmetes riikides just nõnda tehakse. Eesti poliitikud on aga erimeelel: kes soovitab tööd rabada, kes pooldab töövaba päeva.

Isamaa ja Res Publica liikme Helir-Valdor Seederi sõnul on aastaid vaieldud küsimuse üle, kas kalendris peaks olema eraldi töövaba päev, kui riigipühad jäävad nädalavahetusse nagu see on näiteks tänavu jõulude ja aastavahetuse aegu. Seeder toetab töövaba päeva mõtet: "Kui meil on riiklik püha ja see jääb nädalavahetusele, siis võiks sellele järgnev esmaspäev olla vaba, nii nagu see on mitmes Euroopa riigis."

Helir-Valdor Seeder tahaks vaba päeva nädala sees. (Teet Malsroos)

Seederi erakonnakaaslane, rahandusminister Sven Sester jääb teisele arvamusele: "Koalitsiooniläbirääkimistel seda küsimust eraldi ei puudutatud. Kokkuvõttes on see iga ühiskonna valik, kui palju tööd teha ja kui palju puhata. Eks sellest sõltub ka ühiskonna materiaalse heaolu tase. Olen selliste ettepanekute osas praegu pigem skeptiline, sest väärtusi on võimalik luua ikka tööd tehes. Ma ei näe, kuidas väiksem arv tööpäevi aastas kokkuvõttes toetaks meie majandust, palgatõusu ja heaolu."