Eile õhtul oli TV3es sel sügisel alustanud ning eesti halvimaks telesarjaks nimetatud "Kellapite" debüüthooaja viimane osa ning televaatajate vastukaja sarjale on kahjuks enamuses negatiivne.

Enne sarja teleekraanidele jõudmist ei osanud Anderson arvata, kuidas sarjal minema hakkab, kuid lootis, et kui sarjal hästi läheb, võiks seda edasi teha. Samas sõnas ta, et ei oska ennustada, mis saada võib, kuna ei ole olemas valemit selleks, mis rahvale meeldib.

Kahjuks ei ole sellist valemit tõesti olemas ning alguses palju lootust andnud sari suuri vaatajarekordeid ei löönud. Näiteks oktoobrikuus tõi sari uuringuorganisatsiooni Emor andmetel telekate ette umbes 6,5 % vaatajatest, ehk 79 000 televaatajat, jäädes kõvasti alla samuti sel sügisel TV3e ekraanil jooksma hakanud eesti seriaalile "Papad mammad", mida vaatas oktoobrikuus ligi 124 000 inimest.

Ka Õhtulehe lugejad valisid just "Kellapid" sel sügisel teleekraanil olevatest eesti sarjadest kõige kehvemaks ning see kogus hääletusel üle poolte lugejate häältest.

Eile oli eetris sarja esimese hooaja viimane osa ning see ajas kihevile televaatajad TV3e Facebookis, kes kommentaariumis enamuses sarja suhtes pahameelt väljendasid ja näitasid välja ootust, et hooaja viimane osa võiks jääda seejuures ka sarja viimaseks osaks.

"Siiralt loodan, et see ajuvabadus enam iial ekraanile ei naase. Nilbed naljad ja sisutu süžee. Lihtsalt heade näitlejate mõnitamine," arvas Liina.

"Seletage mulle, miks peaks normaalne inimene sellist jamadust ja ülemängimist vaatama?" küsis Andres.

"Kui teil muud näidata pole, siis pange eetrivaikus peale. See on ka parem kui see jura," arvas Ivar.

"Ma ei tea, kes seda saadet üldse vaatab. Täielik tobedus," kirjutas Kerli.

Kuid leidus ka neid, kellele sari meeldib ning kes seda koheselt ka kaitsma asusid.

"Nii kurb jälle üks saade vähem. Ootan juba uuesti neid ekraanile. Loodan, et ikka tuleb uus hooaeg," ütles Triinu.

"Kui teile ei meeldi midagi, siis ära vaata ega kommenteeri. Ootan juba uut hooaega väga!" sõnas Daniel.

"Mulle meeldis see saade, nii lahe. Endel kõige ägedam," arvas Külli.