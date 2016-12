Ajalooliselt on kristlus eestlastele vallutajate usk. Aga seda ajalooliselt, sest erinevalt inkvisitsiooni aegadest on ristiusk euroopalikke väärtusi kinnitav ja läänelikku kultuuri koos hoidev usk. Eestlased ei ole tõsiusklik rahvas juba kolmandat põlve ja see on ka arusaadav, sest vähegi kooliharidust saanud inimesel on raske uskuda halli habemega vanamehesse, kes pilvepiiril jalgu kõigutab.

Samas ei salli loodus tühja kohta. Vaevalt, et ka sakslased, prantslased või inglased enam teab mis suured Kristuse kummardajad on. Küll on nende kodumaal palju islamiusulisi, kes oma usku armastavad levitada veoautode ja pommivöödega.

Kui tädi Maali kirikus ei käi, siis on see tema isiklik asi. Küll peaks vähemalt jõulude ajal kirikus käima riigi esindusfunktsiooni kandev president. Olukorras, kus demokraatlikke väärtusi hävitav islam jõuliselt peale surub, peavad vähemalt riigijuhid andma jõulise signaali, et teisel pool piiri pole usulises mõttes tühi koht, mis täitmist ootab. Küsimus ei ole ainult eestlastes. Küsimus on kärisevas Euroopa Liidus. Peale pereväärtuste lõhkumise ei ühenda meid peale kristluse enam suurt midagi.

Vaevalt, et ka sügaval nõukogude ajal tõsiusklikke nii meeletult palju oli, kuid vähemalt jõulude ajal käidi koos kirikus. Võib-olla oli ka sellel oma väike osa selles, et oleme arenenud sotsialismi kiuste nüüd vabad. Verise usu kiuste, mille jüngrid terveid rahvaid hävitasid.