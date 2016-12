Kell 22:45 jätkub "Papade Mammade Kutsuv Tuluke" , kus Jüri, Ulla, Vaike ja Volli on jätkuvalt peolainel. Kes meelega, kes vastu tahtmist, kuid uusaasta on teel ja põgeneda pole kuhugi. Lõbusa pralle käigus lendab vastu taevast tõeline huumori ja naljade tulevärk.

Anna-Maria Makko intervjueerib juba seitsmendat aastat järjest kokku eesti tuntuimad astroloogid ja selgeltnägijad, et paluda neilt uue aasta ennustust. Tänavu on Igor Mangi, Eda Pauksoni ja Ilona Kaldrega liitunud ka selgeltnägijate saate värske võitja Anu Pahka ja nõid Nastja. Tasakaaluks tähetarkade nägemusele annavad omapoolse hinnangu ja analüüsi ka meie poliitikaeksperdid Ahto lobjakas ja Juhan Kivirähk. Kuuse-taat annab aga ülevaatliku ennustuse algava aasta ilma kohta.

Kell 18:25 on eetris Me armastame Eestit erisaade, kus lükatakse pidu käima koos Piret Kalda, Kristel Aaslaiu, Juss Haasma, Jan Uuspõllu, Sepo Seemani ja Kaisa Seldega. Üllatusterohket ning meelolukat vana-aastaõhtut aitavad tähistada Peeter Oja, Hannes Võrno, Kaire Vilgats, Rolf Roosalu ja särav Eda Ines Etti.

Aasta esimese päeva hommik on pühendatud kõige pisematele TV3 vaatajatele, kavas on tõeline lastefilmide maraton! Animafilm: "Garfield”, “Paddingtoni seiklused”, “Tuhkatriinulugu”.

Aastavahetuse ja alguse filmide seas on vaatamist muidugi ka suurematele filmihuvilistele. Ootuspäraselt on eetris populaarne "Grease", muusikafilm "Helisev muusika" ning muidugi ABBA kontsertfilm ja legendaarne "Titanic". Aasta esimesel päeval esilinastub TV3-e ekraanil mängufilm "Pikk tee alla".