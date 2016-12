Ülehomme lõppev 2016. aasta ei lõpeta üllatamist. Kogu maailma on šokeerinud kahe staarpaari – Angelina Jolie ja Brad Pitti ning Johnny Deppi ja Amber Heardi – lahutused, kuid väike Eesti ei tundu neile millegagi alla jäävat. Täna selgus, et pika abielu lahutavad Evelin ja Priit Võigemast , kuid s ee aasta on Eesti meelelahutusmaailmaski toonud tavatult palju lahkumineku -uudiseid. Et lihtsalt lahkuminekute üleslugemine võtaks aega järgmise aastani, teeb Õhtuleht ülevaate neist, kes sel aastal abielulahutusest teatanud.

Tänavu sõbrapäeva eel panid oma 22 aastat kestnud abielule punkti bravuuritar Anu Saagim ja disainer Ristomatti Ratia. Lahutusest teatas Soome ajakirjanduses Ristomatti. See muidugi suure üllatusena ei tulnud, sest mõlemad on varem rääkinud, et mehe-naise suhteid pole neil juba ammu ning suhe olevat üksnes ärialane. Samuti elas Anu amme Eestis, Ristomatti aga Soomes. Lahutuskõlakad on õhus olnud korduvalt, kuid seni on need ümber lükatud. 1994. aastal sõlmitud abielu lahutati suurema kärata, lahutus jõustus kohe. “Ärkasin hommikul üles ja märkasin, et olen poissmees!” naljatas Ristomatti Iltalehtile. Vara jagati kiirelt. “Anu sai Tallinna korteri, meie poeg Robin Saaremaa suvemaja ja mina Helsingi kodu.” Ristomatti sõnas Soome meedias, et mingeid kolmandaid osapooli, tüli ega draamat nende lahutusest otsida ei tasu – distantsabielu elas oma aja lihtsalt ära. “Kaugus mõjub ja nüüd pääses ta võidule.”

Lauljatar Laura lahutas ning võttis tagasi isanime Põldvere

Aprillikuus tuli kui välk selgest taevast uudis, et kaunis lauljatar Laura on otsustanud lahutada kolm aastat tagasi sõlmitud abielu pianist Joel-Rasmus Remmeliga ning vahetab perekonnanime Remmel tagasi Põldvereks. Laura ja Joel abiellusid 2013. aasta suvel Risti kirikus ning nad laulatas Joeli vanaisa. Pulmapidu toimus samas lähedal Padise mõisas ning mesinädalad veedeti Portugalis. Otsuse lahutada võtsid Laura ja Joel vastu juba aasta algul. “Meie perekondade taustad on justkui pluss ja miinus. Minagi usun Jumalasse, aga ajapikku tundsin, et teatud vaated piiravad liialt,” sõnas Laura Kroonikale, et põhipõhjuseks saigi abikaasa usklikkus. Laura ütleb, et muidugi ta teadis, kuhu perekonda ta abiellub. “Ma olin valmis vaeva nägema selle abielu nimel, püüdma mõista teda ning üritada ennast sinna maailma paigutada. Kuni lõpuks ühel hetkel mõistsin, et tegelikult ma ei ole selleks võimeline, ning sisimas hakkasin sellele vastu võitlema.” Kuigi keegi Laurat otseselt ei keelanud, tundis ta suhtumist: muidugi valid, otsustad sa ise, aga õigem on nii, nagu meie pühakirja järgi õigeks peame.

Laura Põldvere ja Joel-Rasmus Remmel (Kalev Ints)

Ott Kiivikas lahutas detsembris ja naudib armuõnne uue naisega

Aprillikuu tõi uudise ka kulturist Ott Kiivikase ja tema abikaasa Natalia Nazarenko-Kiivikase kümme aastat kestnud abielu lõppemisest. “Abielu sai lahutatud detsembris,” tunnistas Kiivikas, et pole mõtet varjata. Natalia kolis nende ühise tütrega Hispaaniasse. “Sain väga hea pakkumise rahvusvahelises firmas ja haarasin sellest kinni. Eestis jätkan fitnessi-alast nõustamist e-maili teel ja videote abil,” ütles naine. Paarike tutvus aastal 2004, aasta hiljem vahetati abielutõotusi. “Ma pean tunnistama, et ma ei teagi, miks kõik nii läks. Oleks siis olnud konkreetne põhjus, et keegi tegi midagi halba või pettis. Kahjuks pole see nii. Eks meil ole oma versioonid ja tõde on kuskil keskel,” rääkis Ott Naistelehele. Erimeelsused ja pinged tekkisid Oti sõnul juba aastake enne lõplikku lahutust. Siiski elati veel aasta sama katuse all. Mees sõnas, et ta ei soovinud abielust kergekäeliselt loobuda. “Ma tegin meie suhte lõpus rohkem kingitusi kui abielu ajal kokku. Proovisin aru saada, mida peaksin teisiti tegema ja kuidas muutuma. See on aga raske, kui sulle ei anta ühtegi vihjet!” Tänaseks on Oti elus aga uus armastus, kaunis Gajane, kellega mees tutvus 13. mail ööklubis.

Ott Kiivikas ja Natalja Nazarenko (Tairo Lutter)

Oleg Ossinovski ja Irina Ossinovskaja lahutasid kohtu kaudu

Naljakuu tõi veel kolmandagi lahutusuudise – nimelt kirjutas Kroonika, et Eesti rikkuselt teine mees, transiidiäriga tegelev suurettevõtja Oleg Ossinovski ja tema abikaasa Irina Osinovskaja on esitanud kohtule taotluse lahutada oma kolmkümmend aastat kestnud abielu ning kõigi eelduste kohaselt tuleb sellest Eesti läbi aegade suurim lahutusprotsess. Äripäevale antud pikemas kommentaaris tunnistas Irina, et abielu otsustas lõpetada tema. “Meie suhted on juba mõnda aega faktiliselt lõpetatud, kuna temapoolne käitumine ei võimaldanud abieluga jätkata,” tunnistas Irina ning nentis, et pidas abikaasaga väga pikalt läbirääkimisi ja mõte oli ilma kohtu sekkumiseta rahalise kompromissini jõuda. Naine andis mõista, et mehel on uus kallim. Äripäeva hinnangul on Ossinovskite vara väärtuseks 220,8 miljonit eurot, mis seadusejärgselt läheb jagamisele, kuna on teenitud abielu kestel. Oleg aga ütles Äripäevale, et Irina on kõige imelisem naine maailmas, kellega veetis mees 30 oma elu kõige õnnelikumat aastat. “Ta kinkis mulle kaks kõige paremat poega maailmas. Olin ja olen talle selle eest lõputult tänulik. Ta oli ja on mulle kõige lähedasem inimene.”

Oleg Ossinovski ja Irina Ossinovskaja (Teet Malsroos)

Katrin ja Andres Maimik on nüüdseks tandem vaid filmimaailmas

Mais avaldas Kroonika, et seitsme aasta eest abiellunud edukas filmitandem Katrin ja Andres Maimik on otsustanud lahku minna. Kuigi Katrin keeldus kommentaaridest ja Andres jäi tabamatuks, on Kroonikale usaldusväärsetest allikatest kinnitatud, et Maimikud on lahus. Maimikud pidasid pulmapeo seitse aastat tagasi Balti jaama lähistel kohvikus Boheem. “Tegime väga tagasihoidliku pulma, sest palju külalisi polnud võimalik kutsuda, ainult lähedased inimesed ja sõbrad – kusagil 30 inimese ringis,” on Katrin rääkinud. Abielusõrmused said hammasratta kujulised ja need sümboliseerisid Andrese sõnul moderniseerimist ja industrialiseerimist. “Hammasratta funktsioon on see, et ta peab teise hammasrattaga klappima, ainult siis on efektiivne. Aga et asi liiga hästi ei sobiks, on üks hammas murdunud.”

Katrin ja Andres Maimik (Arno Saar)

Epp ja Justin Petrone suhtlevad kenasti, kuid ei ole enam abielus

20. juulil, oma sünnipäeval, paljastas kirjanik Epp Petrone blogipostituses, et temagi on abielu lahutanud. “Me oleme Justiniga ära lahutanud abielu juba mõnda aega tagasi ja me oleme edasi sõbrad. Ma olen näiteks tema uue raamatu toimetaja. Lubasime kord Justiniga (teineteisele ja paarile lähedasele), et hoiame lihtsalt kinni selle uudise, et me pole abielus. Aga täna keset päikeselist maanteed sõites sain ma aru, et see on valetamine. See on üks asi, miks mu sees kraabib. Ma ei taha valetada. Iga kord – juba väga kaua aega – olen ma valinud tõe rääkimist. Mismoodi ma saan teile silma vaadata, kes minu kaudu talle oma suvetervisi saadavad. Mulle aitab,” kirjutas Epp, jättes põhjuse enda teada. “Ja ärge midagi rohkem küsige. Ma ei vasta.”

Justin ja Epp Petrone (Jörgen Norkroos)

Hendrik Agur lahutas ja võttis käevangu Hendrik Normanni ekspruudi

Koolipapa Hendrik Agur jäi juulis Õllesummeril Kroonika fotograafi kaamera ette blondi näitsiku embuses, kes polnud teps mitte tema abikaasa Anu Tali. Selgus, et 2014. aastal abiellunud paar on lahku läinud ja Aguri käevangus olev näitsik on Hendrik Normanni ekspruut Monika Sepp. “Abielu küll kehtib praegu, nii palju kui üldse asjad Hendrik Aguri puhul kehtivad. Minu kogemustest ei õpi Eesti rahvas midagi. Kui mul oli rumalust Hendrik Aguriga abielluda, siis on mul julgust seda ka tunnistada, et oleme lahus,” ütles Anu Tali Kroonikale. Hendrik Agur oli valmis rääkima kõigest muust, kuid mitte oma eraelus valitsevast olukorrast. Küsimuse peale, kas ametlik käik on abielulahutusele juba antud, vastas Anu, et asjaga tegeletakse. Agur ja Tali abiellusid 2014. aastal 23. augustil Mulgimaal Karksi ordulinnuses Karksi Peetri kirikus. Pruutpaar kandis oma Anu lemmikmoekunstniku Arne Niidu loodud pulmakostüüme, vahendas Kroonika. Abikaasade sõnul oli pulmapeo läbivaks märgusõnaks lihtsus ning pulmatraditsioonidega pruutpaar end ei kammitsenud. Sama aasta novembris teatas paar lapseootusest ning mullu aprillis sündis nende perre poeg.

Anu Tali ja Hendrik Agur (ARDO KALJUVEE)

Jüri ja Tatjana Jaanson lahutasid 25 aastat kestnud liidu

Augustis tunnistas sõudja Tatjana Jaanson Kroonika veergudel, et tema ja Jüri Jaansoni 25 aastat kestnud abielu on värskelt punkti saanud. “Ma ei soovi sel teemal pikemalt peatuda, kuid, nagu ütlesin – pole mõtet valetada, justkui oleks kõik hetkel mu elus hästi. Me lahutasime abielu. Mis saatuslikuks sai, on raske öelda. Meil on olnud väga ilusaid aegu ja väga raskeid aegu. Paarina saime intensiivsematel aastatel, kui lapsed väikesed olid, sporti ja võistluseid väga palju oli, väga hästi hakkama. Ehk sõi see meid aga seestpoolt nii, et ei märganudki?” ütles Tatjana vaid. Pilvedest paari suhte kohal räägiti juba märtsis, kui Jüri presidendi vastuvõtul Tatjana asemel hoopis oma emaga käis. Juba siis ei olnud neid mõnda aega juba koos liikumas nähtud. Kumbki siis teemat ei kommenteerinud.

Tatjana ja Jüri Jaanson (Tiina Kõrtsini)

Olga Makina ja 15 aastat noorem Raimond Kaljulaid panid abielule punkti

September tõi uudise, et kümme aastat koos olnud fotograaf Olga Makina ja temast 15 aastat noorem Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid on lahutanud oma kaheksa aastat kestnud abielu. Makina lahutust kommenteerima ei soostunud ja Kaljulaid jäi täiesti tabamatuks. Ometi kinnitas usaldusväärne allikas Õhtulehele, et paar on lahus. Paari suhe sai alguse peaaegu kümme aastat tagasi. Kihlusid nad mõni kuu pärast tutvumist ning abiellusid 2008. aasta septembris. Nii Kaljulaiule kui ka Makinale oli see esimene abielu, lapsi kummalgi polnud. Kuigi paljud kahtlesid juba alguses, kas nii suure vanusevahega paar kokku jääb, ei lasknud Makina end kriitikast kõigutada. Naise sõnul olevat temal vaatamata vanemale eale nooremalt mehelt palju õppida. “Ta on lihtsalt nii fantastiline, nii avatud, nii soe inimene,” õhkas Makina 2010. aastal Anne & Stiili veergudel.

Olga Makina ja Raimond Kaljulaid (Teet Malsroos)

Ideaalse ja vankumatu liiduna tundunud Age Oks ja Toomas Edur lahutasid

2016. aasta jätkas šokeerimist, kui oktoobris kirjutas Kroonika, et vankumatu liidu etalonina tundunud balletitantsijad Age Oks ja Toomas Edur, kes on abiellunud lausa kahel korral, lahutavad liidu, mis kestnud 26 aastat! Age ja Toomas kohtusid, kui naine oli 16 ja mees 17 – nad alustasid koos tantsimist. Mõni aasta hiljem sai selgeks, et nad on teineteisele loodud. 28. juulil 1990 laulatati nad Kilingi-Nõmme kirikus. Kümme aastat hiljem abiellusid nad teist korda. Veel veebruaris särasid Age ja Toomas koos presidendi vastuvõtul. Kroonika väitel on kultuuriringkondades juba ammu sahistatud, et Oksa ja Eduri liidu lõi kõikuma keegi kolmas ning sea juba aasta tagasi. „Jah, nii kurb ja raske kui see ka pole, siis me elame Toomasega lahus. See on kõigile meile raske ja keeruline aeg,” tunnistas Age Kroonikale, kuid kumbki osapool põhjustel pikemalt peatuda ei soovinud.

Age Oks ja Toomas Edur (Tiina Kõrtsini)

Maagiline kuupäev Kati ja Erik Orgu abielu ei õnnistanud

Oktoobris tuli meediasse uudis ka personaaltreenerite ning toitumisnõustajate Kati ja Erik Orgu abielu purunemisest. Vihjeid lahutuse teemal andis esmalt Kati Instagrami konto, kus ta näiteks kirjutas ühe pildi all, et armastus ei pruugi kesta igavesti. Samuti postitas Kati pilte enda soolaleivapeost. Erikut polnud neil piltidel näha. Kati jäi tabamatuks, Erik aga ütles, et ei soovi nii isiklikust teemast rääkida. Erik ja Kati tunnevad teineteist juba 2007. aastast, 2014. aasta maagilisel kuupäeval 06.06 sõudsid nad aga abieluranda. “Soovisime abielluda siis, kui sirelid õitsevad,” Kati, kes varem kandis perekonnanime Lehepuu, toona Naistelehele. Paar kutsus pulmapeole 90 inimest, kohal olid nende perekonnad ja sõbrad.

Kati ja Erik Orgu (Teet Malsroos)

Pärt Tarvas lahutas naisest, kellega abiellus seitse kuud pärast tutvumist

“Hip-hip-hurraa!!!!!! OLEN VABA” hõiskas C-Jami liige Pärt Tarvas 22. novembril Facebookis, andes mõista, et on abielumeeste seast vallaliste meeste hulka astunud. 2014. aastal pajatas C-Jami tšellist Pärt Tarvas Õhtulehele, kuidas ta jalg teist korda naist võttes suisa värises. “Ütleme nii, et see ei ole väga igapäevane sündmus. Ma olen harjunud esinema küll, kuid see oli üsna keeruline hetk,” rääkis Tarvas siis. Ivi ja Pärt pandi toona paari 25. oktoobril Laitse Graniitvillas. Paar oli selleks ajaks olnud koos seitse kuud. Kirg lõi lõkkele C-Jami kontserdil, kus Ivi mehele publikust silma jäi. Lahutuse kohta ütles Pärt Tarvas Õhtulehele, et ei tahaks juhtunust pikemalt rääkida, sest tegu on päris inetu looga. Kuigi arvata võiks, et muusikust mehe populaarsus ja teiste naiste ahned silmad võiksid lahutuses süüdi olla, siis tegelikult oli just Ivi olnud see, kes lõhkus kodu ja pere.