Venemaa president Vladimir Putin teatas, et Süürias saavutati kogu riiki hõlmav relvarahulepe, vahendas BBC.

Süüria valitsus ja opositsioon kirjutasid Putini sõnul vaherahu dokumentidele alla ja samuti andsid vaenupooled nõusoleku rahuläbirääkimisi alustamiseks. Türgi uudisteagentuur Anadolu teatas relvarahust juba eile, kuid sellele ei järgenud ühtegi ametlikku kinnitust.

Türgi allikate kinnitusel ei osale relvarahu läbirääkimistes kaks peamist isalmisõdalaste rühmitust - Islamiriik ja varem An-Nuşrah' rinde nime all tuntud Jabhat Fateh al-Sham, mis on Al-Quaida üks haru.

Vene kaitseministri Sergei Šoigu sõnul hakkab relvarahu kehtima täna keskööl.

Samuti on ta Putiniga nõu pidanud ja president on nõus, et Venemaa vähendab Süürias olevate vägede hulka.