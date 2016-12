President Kersti Kaljulaid tähistab täna 47. sünnipäeva. Mis võiks selle tähtsa päeva puhul proua presidendile adresseeritud õnnitluskaardil seista?

Ehk sobib mõni väljamaa keelest tõlgitud kaunis rida, mis leitud internetiavarustest?

Ma soovin Teile vaid maailma kõige imelisemaid asju ja mitte midagi vähemat.

Ma soovin Teile rohkelt ilusaid, külluslikke ja tervisest pakatavaid aastakümneid.

Ümbritsegu Teid täna inimesed, kes on teile kõige kallimad. Ümbritsegu Teid teisedki kaunid olevused nagu Armastus, Naer ja Õnn. Südamlikud õnnesoovid!

Eilne on ajalugu, homne on müsteerim. Tänane on aga kingitus. Nautige oma kaunist päeva. Palju õnne sünnipäevaks!

Täna algab teie jaoks uus 365-päevane reis ümber kuldse tulekera. Ilusat teekonda!

Praegusel hetkel olete Te vanem, kui Te kunagi varem olnud olete ja noorem, kui Te kunagi tulevikus olema saate. Nautige seda hetke.

Või tuua presidendi argipäeva mõni liialt ambitsioonikas kompliment? (Pigem mitte!)

Kui Te ka tulevikus enda vanuse kohta ni noor välja näete, siis võivad teadlased Teid röövida ja analüüside võtmiseks laborisse viia.

Ma ei usu, et täna Teie sünnipäev on. Te näete ju täpselt sama hea välja, kui aasta tagasi.

Kui Te ise ei jõua nii mitmeid küünlaid oma sünnipäevatordil ära puhuda, siis ärge muretsege — tuletõrje on ukse taga valves.

Sünnipäevad on head ja ilusad nagu Teie. Nautige neid veel seni, kunl naeratades säravad vastu Teie enda hambad mitte proteesid ning kuniks Te ei pea trepist teisele korrusele ronimisel kolmandal astmel puhkepausi tegema.

Sünnipäeva kaardile võib muidugi kirjutada ka Artur Alliksaare kauni luuletuse "Aeg", mille kaunis sõnum ei vea kunagi alt.

Ei ole paremaid, halvemaid aegu.

On ainult hetk, milles viibime praegu.

Mis kord on alanud, lõppu sel pole.

Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole.



Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu.

Võrdsed on hetked, kõik nad on praegu.

Elul on tung kanda edasi elu,

jällegi Kronos et saaks mõne lelu.



Ei ole möödund või tulevaid aegu.

On ainult nüüd ja on ainult praegu.

Säilib, mis sattunud hetkede sattu.

Ainuski silmapilk teisest ei kattu.



Ei ole mõttetult elatud aegu.

Mõte ei pruugigi selguda praegu.

Vähemat, rohkemat olla ei võinuks.

Parajal määral saab elu meilt lõivuks.



Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu.

Alles jääb hetk, milles asume praegu.

Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju,

kui seda jäävust ka meeled ei taju.